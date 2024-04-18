Уровень Тобола в Кургане второй раз за день остановил рост

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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
В Кургане рост уровеня воды в Тоболе вновь остановился Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень воды в реке Тобол на 16:00 18 апреля составил 977 сантиметров, как и два часа ранее. Таким образом второй раз за день уровень воды остановил рост. Информация об изменении уровня размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 16:00: 977 сантиметра. Прирост за два часа — 0 сантиметров», — указано на карте. В селе Бараба Кетовского округа за два часа уровень воды в Тоболе также не изменился и составил 387 сантиметров.

Прирост уровня воды с 00:00 18 апреля в Кургане составил 31 сантиметр. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане уровень воды в реке Тобол на 16:00 18 апреля составил 977 сантиметров, как и два часа ранее. Таким образом второй раз за день уровень воды остановил рост. Информация об изменении уровня размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 16:00: 977 сантиметра. Прирост за два часа — 0 сантиметров», — указано на карте. В селе Бараба Кетовского округа за два часа уровень воды в Тоболе также не изменился и составил 387 сантиметров. Прирост уровня воды с 00:00 18 апреля в Кургане составил 31 сантиметр. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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