Экономика Недвижимость В ХМАО рухнули цены на аренду квартир Restate: цена аренды квартир в Сургуте упала на 30% 18 апреля 2024 в 15:22 Размер текста - 17 + Больше всего упала стоимость аренды однокомнатных квартир Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость съемных квартир. С начала весны цена аренды в Сургуте больше всего упала на однокомнатные квартиры — более чем на 30%. «Стоимость аренды однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Сургуте в начале марта в среднем составила почти 22 тысячи рублей. К началу апреля цена стала меньше 15 тысяч», — следует из статистики сервиса Restate. Помимо «однушек», в цене упала аренда и двухкомнатных объектов. За аналогичный период стоимость снизилась на 24% — почти до 18 тысяч рублей. При этом, согласно данным сервиса, стоимость съемных студий в Сургуте в среднем оказалась на уровне «двушек». Ранее URA.RU рассказывало, что банки ужесточили требования к выдаче ипотеки в ХМАО. Риелторы считают, что кредиторы стали избирательнее одобрять займы, детально рассматривая доходы клиентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость съемных квартир. С начала весны цена аренды в Сургуте больше всего упала на однокомнатные квартиры — более чем на 30%. «Стоимость аренды однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Сургуте в начале марта в среднем составила почти 22 тысячи рублей. К началу апреля цена стала меньше 15 тысяч», — следует из статистики сервиса Restate. Помимо «однушек», в цене упала аренда и двухкомнатных объектов. За аналогичный период стоимость снизилась на 24% — почти до 18 тысяч рублей. При этом, согласно данным сервиса, стоимость съемных студий в Сургуте в среднем оказалась на уровне «двушек». Ранее URA.RU рассказывало, что банки ужесточили требования к выдаче ипотеки в ХМАО. Риелторы считают, что кредиторы стали избирательнее одобрять займы, детально рассматривая доходы клиентов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям