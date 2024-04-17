17 апреля 2024

В ХМАО рухнули цены на аренду квартир

Restate: цена аренды квартир в Сургуте упала на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего упала стоимость аренды однокомнатных квартир Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость съемных квартир. С начала весны цена аренды в Сургуте больше всего упала на однокомнатные квартиры — более чем на 30%.

«Стоимость аренды однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Сургуте в начале марта в среднем составила почти 22 тысячи рублей. К началу апреля цена стала меньше 15 тысяч», — следует из статистики сервиса Restate.

Помимо «однушек», в цене упала аренда и двухкомнатных объектов. За аналогичный период стоимость снизилась на 24% — почти до 18 тысяч рублей. При этом, согласно данным сервиса, стоимость съемных студий в Сургуте в среднем оказалась на уровне «двушек».

Ранее URA.RU рассказывало, что банки ужесточили требования к выдаче ипотеки в ХМАО. Риелторы считают, что кредиторы стали избирательнее одобрять займы, детально рассматривая доходы клиентов.

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В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость съемных квартир. С начала весны цена аренды в Сургуте больше всего упала на однокомнатные квартиры — более чем на 30%. «Стоимость аренды однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Сургуте в начале марта в среднем составила почти 22 тысячи рублей. К началу апреля цена стала меньше 15 тысяч», — следует из статистики сервиса Restate. Помимо «однушек», в цене упала аренда и двухкомнатных объектов. За аналогичный период стоимость снизилась на 24% — почти до 18 тысяч рублей. При этом, согласно данным сервиса, стоимость съемных студий в Сургуте в среднем оказалась на уровне «двушек». Ранее URA.RU рассказывало, что банки ужесточили требования к выдаче ипотеки в ХМАО. Риелторы считают, что кредиторы стали избирательнее одобрять займы, детально рассматривая доходы клиентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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