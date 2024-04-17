В ХМАО рухнули цены на аренду квартир

В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость съемных квартир. С начала весны цена аренды в Сургуте больше всего упала на однокомнатные квартиры — более чем на 30%.
«Стоимость аренды однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Сургуте в начале марта в среднем составила почти 22 тысячи рублей. К началу апреля цена стала меньше 15 тысяч», — следует из статистики сервиса Restate.
Помимо «однушек», в цене упала аренда и двухкомнатных объектов. За аналогичный период стоимость снизилась на 24% — почти до 18 тысяч рублей. При этом, согласно данным сервиса, стоимость съемных студий в Сургуте в среднем оказалась на уровне «двушек».
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