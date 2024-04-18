Экс-директору челябинского курорта, на котором погиб ребенок, выбрали наказание

Экс-директора Баден-Баден Аббасову попросили отправить в колонию
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Суд над таджиками. Челябинск , прокурор, следствие, уголовный кодекс, суд, судебный процесс, расследование, уголовный процесс
В ходе прений для Елены Аббасовой запросили реальный срок Фото:

Экс-директора термального курорта «Баден-Баден» (Еткульский район, Челябинская область), в котором в феврале 2022 года погибла 11-летняя девочка, Елену Аббасову, попросили отправить в колонию. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе.

«В Еткульском райсуде 18 апреля прошли прения сторон по делу в отношении Аббасовой. Для бывшего директора термального курорта запросили реальное наказание. А именно колонию строгого режима на срок два с половиной года», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой Еткульского райсуда. Там сообщили, что информация будет позднее.

Инцидент произошел в феврале 2022 года. Девочка купалась в джакузи, расположенном в термальном комплексе. Во время купания ее волосы зацепились за слив, часть которого из-за несвоевременного обслуживания стала неподвижной. Спасатели не успели спасти школьницу.

Аббасова после случившегося попала под следствие. В ее отношении возбудили уголовное дело по п «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть). Расследование продолжалось чуть менее года. После материалы были направлены в суд.

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Экс-директора термального курорта «Баден-Баден» (Еткульский район, Челябинская область), в котором в феврале 2022 года погибла 11-летняя девочка, Елену Аббасову, попросили отправить в колонию. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «В Еткульском райсуде 18 апреля прошли прения сторон по делу в отношении Аббасовой. Для бывшего директора термального курорта запросили реальное наказание. А именно колонию строгого режима на срок два с половиной года», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой Еткульского райсуда. Там сообщили, что информация будет позднее. Инцидент произошел в феврале 2022 года. Девочка купалась в джакузи, расположенном в термальном комплексе. Во время купания ее волосы зацепились за слив, часть которого из-за несвоевременного обслуживания стала неподвижной. Спасатели не успели спасти школьницу. Аббасова после случившегося попала под следствие. В ее отношении возбудили уголовное дело по п «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть). Расследование продолжалось чуть менее года. После материалы были направлены в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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