Экс-директору челябинского курорта, на котором погиб ребенок, выбрали наказание

Экс-директора термального курорта «Баден-Баден» (Еткульский район, Челябинская область), в котором в феврале 2022 года погибла 11-летняя девочка, Елену Аббасову, попросили отправить в колонию. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе.
«В Еткульском райсуде 18 апреля прошли прения сторон по делу в отношении Аббасовой. Для бывшего директора термального курорта запросили реальное наказание. А именно колонию строгого режима на срок два с половиной года», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой Еткульского райсуда. Там сообщили, что информация будет позднее.
Инцидент произошел в феврале 2022 года. Девочка купалась в джакузи, расположенном в термальном комплексе. Во время купания ее волосы зацепились за слив, часть которого из-за несвоевременного обслуживания стала неподвижной. Спасатели не успели спасти школьницу.
Аббасова после случившегося попала под следствие. В ее отношении возбудили уголовное дело по п «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть). Расследование продолжалось чуть менее года. После материалы были направлены в суд.
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