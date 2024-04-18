Пермские власти определили инвестора для комплексной застройки территории ДКЖ

Комплексным развитием территории микрорайона ДКЖ займется «Кортрос-Пермь»

18 апреля 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

В конкурсе принимали участие три застройщика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство строительства Пермского края подвело итоги конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в микрорайоне ДКЖ краевой столицы. Победителем торгов стал столичный специализированный застройщик «Кортрос», сообщил URA.RU источник в компании. «Победителем торгов признан застройщик „Кортрос-Пермь“. На сегодня это крупнейший в России проект по комплексному развитию территории», — сообщил корреспонденту агентства источник. Сумму контракта он не уточнил. Всего на право заключения договора КРТ претендовали три застройщика. Помимо «Кортрос-Пермь», это ООО «Вега» («Унистрой», г. Казань) и ООО СЗ «Альтаир» (девелопер Glorax, Санкт-Петербург)». Начальная цена контракта на право заключения договора КРТ составляла 225,6 млн рублей. URA.RU направило запрос в министерство строительства Пермского края. Ответ на него ожидается. В зону комплексного развития территории ДКЖ входят три аварийных здания, которые находятся на улицах Барамзиной и Папанинцев. Их будут расселять и сносить. Также необходимо снести частные дома на улице Боровой, 6, В. Каменского, 5 и Гремячинской, 18. Кроме того, победитель конкурса будет обязан демонтировать ряд нежилых объектов. Среди них физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион для мини-футбола, здание Центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту. На территории КРТ инвестор сможет возвести многоэтажные жилые дома, объекты спорта, здравоохранения, магазины и другие объекты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство строительства Пермского края подвело итоги конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в микрорайоне ДКЖ краевой столицы. Победителем торгов стал столичный специализированный застройщик «Кортрос», сообщил URA.RU источник в компании. «Победителем торгов признан застройщик „Кортрос-Пермь“. На сегодня это крупнейший в России проект по комплексному развитию территории», — сообщил корреспонденту агентства источник. Сумму контракта он не уточнил. Всего на право заключения договора КРТ претендовали три застройщика. Помимо «Кортрос-Пермь», это ООО «Вега» («Унистрой», г. Казань) и ООО СЗ «Альтаир» (девелопер Glorax, Санкт-Петербург)». Начальная цена контракта на право заключения договора КРТ составляла 225,6 млн рублей. URA.RU направило запрос в министерство строительства Пермского края. Ответ на него ожидается. В зону комплексного развития территории ДКЖ входят три аварийных здания, которые находятся на улицах Барамзиной и Папанинцев. Их будут расселять и сносить. Также необходимо снести частные дома на улице Боровой, 6, В. Каменского, 5 и Гремячинской, 18. Кроме того, победитель конкурса будет обязан демонтировать ряд нежилых объектов. Среди них физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион для мини-футбола, здание Центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту. На территории КРТ инвестор сможет возвести многоэтажные жилые дома, объекты спорта, здравоохранения, магазины и другие объекты.