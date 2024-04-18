Владельцу свердловского питомника, где погибли 30 собак, грозит уголовное дело

18 апреля 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Несколько трупов животных отправили на экспертизу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На владельца питомника «Рива Паласио» возле деревни Гусева Белоярского городского округа (Свердловская область), где насмерть замерзла стая из 31 породистой собаки, могут завести уголовное дело. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Тела нескольких погибших питомцев полиция направила в Екатеринбург на экспертизу для установления точной причины смерти. После получения заключения исследования следственное подразделение ОВД Белоярского района планирует возбудить уголовное дело по статье УК РФ жестокое обращение с животными», — сказал полковник Горелых. Сотрудники полиции установили личность владельца питомника. «По предварительным данным, проживает в пригороде Березовского», — отметил пресс-секретарь регионального УМВД. Трупы собак нашли 9 апреля. Силовики организовали проверку. Волонтеры уверяют, что животные погибли из-за холода. В питомнике сейчас находятся еще 39 собак. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На владельца питомника «Рива Паласио» возле деревни Гусева Белоярского городского округа (Свердловская область), где насмерть замерзла стая из 31 породистой собаки, могут завести уголовное дело. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Тела нескольких погибших питомцев полиция направила в Екатеринбург на экспертизу для установления точной причины смерти. После получения заключения исследования следственное подразделение ОВД Белоярского района планирует возбудить уголовное дело по статье УК РФ жестокое обращение с животными», — сказал полковник Горелых. Сотрудники полиции установили личность владельца питомника. «По предварительным данным, проживает в пригороде Березовского», — отметил пресс-секретарь регионального УМВД. Трупы собак нашли 9 апреля. Силовики организовали проверку. Волонтеры уверяют, что животные погибли из-за холода. В питомнике сейчас находятся еще 39 собак.