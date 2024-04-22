Когда в домах Екатеринбурга отключат тепло

Мэрия Екатеринбурга перенесла отключение отопления в домах

22 апреля 2024 в 21:08 Размер текста - 17 +

В прошлом году отопление отключили в первой декаде мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отключение тепла в домах Екатеринбурга перенесли из-за надвигающихся заморозков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Из-за предстоящего похолодания отключение отложили. Точная дата завершения отопительного сезона станет известна на этой неделе», — говорится в сообщении. Участвующий в принятии решения городской чиновник предположил, что отключение состоится «в аккурат к 1 мая или в промежутке между праздниками». В 2023 году отопление в домах екатеринбуржцев начали отключать с 3 мая. По правилам, отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха начинает превышать +8 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отключение тепла в домах Екатеринбурга перенесли из-за надвигающихся заморозков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Из-за предстоящего похолодания отключение отложили. Точная дата завершения отопительного сезона станет известна на этой неделе», — говорится в сообщении. Участвующий в принятии решения городской чиновник предположил, что отключение состоится «в аккурат к 1 мая или в промежутке между праздниками». В 2023 году отопление в домах екатеринбуржцев начали отключать с 3 мая. По правилам, отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха начинает превышать +8 градусов.