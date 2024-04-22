Когда в домах Екатеринбурга отключат тепло

Отключение тепла в домах Екатеринбурга перенесли из-за надвигающихся заморозков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе горадминистрации.
«Из-за предстоящего похолодания отключение отложили. Точная дата завершения отопительного сезона станет известна на этой неделе», — говорится в сообщении. Участвующий в принятии решения городской чиновник предположил, что отключение состоится «в аккурат к 1 мая или в промежутке между праздниками».
В 2023 году отопление в домах екатеринбуржцев начали отключать с 3 мая. По правилам, отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха начинает превышать +8 градусов.
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