Когда в домах Екатеринбурга отключат тепло

Мэрия Екатеринбурга перенесла отключение отопления в домах
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, детские руки, батареи
В прошлом году отопление отключили в первой декаде мая Фото:

Отключение тепла в домах Екатеринбурга перенесли из-за надвигающихся заморозков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«Из-за предстоящего похолодания отключение отложили. Точная дата завершения отопительного сезона станет известна на этой неделе», — говорится в сообщении. Участвующий в принятии решения городской чиновник предположил, что отключение состоится «в аккурат к 1 мая или в промежутке между праздниками».

В 2023 году отопление в домах екатеринбуржцев начали отключать с 3 мая. По правилам, отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха начинает превышать +8 градусов.

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Отключение тепла в домах Екатеринбурга перенесли из-за надвигающихся заморозков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Из-за предстоящего похолодания отключение отложили. Точная дата завершения отопительного сезона станет известна на этой неделе», — говорится в сообщении. Участвующий в принятии решения городской чиновник предположил, что отключение состоится «в аккурат к 1 мая или в промежутке между праздниками». В 2023 году отопление в домах екатеринбуржцев начали отключать с 3 мая. По правилам, отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха начинает превышать +8 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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