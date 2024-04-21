В Свердловскую область идет арктический воздух

22 апреля 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

В ближайшее время в регион вернутся холод и снег Фото: Илья Московец © URA.RU Аномальное тепло, наблюдавшееся в Свердловской области в последние дни, сменит воздух из Арктики. Он принесет не только похолодание, но и снег, говорится в сообщении «Уральского Гидрометцентра». «Уже завтра [23 апреля] в большинстве районов, за исключением крайнего юго-запада Свердловской области станет прохладнее. Воздушные потоки в атмосфере перестраиваются с юго-западных на северо-западные и северные и в ближайшие дни будут нагнетать на территорию Сибири и Урала воздух с Арктических регионов», — сказано в сообщении синоптиков в telegram-канале. 24-26 апреля ночью ожидается +1,-4°, на крайнем севере до -7°, днем +2,+7°. В Екатеринбурге +1 и +4° соответственно. В эти же дни в регионе пройдут дожди, переходящие в снег, порывы метра достигнут 15 метров в секунду. 27—28 апреля прогнозируют ночью +2,-3°, днем повышение в южной половине области до 10-15°. Также метеорологи предупреждают о гололеде и гололедице. До этого в Свердловской области стояла аномально теплая погода благодаря тропическим воздушным массам. Средняя суточная температура превышала норму на 10-15°. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аномальное тепло, наблюдавшееся в Свердловской области в последние дни, сменит воздух из Арктики. Он принесет не только похолодание, но и снег, говорится в сообщении «Уральского Гидрометцентра». «Уже завтра [23 апреля] в большинстве районов, за исключением крайнего юго-запада Свердловской области станет прохладнее. Воздушные потоки в атмосфере перестраиваются с юго-западных на северо-западные и северные и в ближайшие дни будут нагнетать на территорию Сибири и Урала воздух с Арктических регионов», — сказано в сообщении синоптиков в telegram-канале. 24-26 апреля ночью ожидается +1,-4°, на крайнем севере до -7°, днем +2,+7°. В Екатеринбурге +1 и +4° соответственно. В эти же дни в регионе пройдут дожди, переходящие в снег, порывы метра достигнут 15 метров в секунду. 27—28 апреля прогнозируют ночью +2,-3°, днем повышение в южной половине области до 10-15°. Также метеорологи предупреждают о гололеде и гололедице. До этого в Свердловской области стояла аномально теплая погода благодаря тропическим воздушным массам. Средняя суточная температура превышала норму на 10-15°.