В Белозерском округе Курганской области объявили экстренную эвакуацию. МЧС отправляет SMS-рассылки с предупреждением из-за того, что в Тобол прибывает вода. Об этом сообщается в социальных сетях.
«МЧС предупреждает: жители подтопляемых территорий Белозерского округа, немедленно эвакуируйтесь! Вода в Тоболе прибывает», — указано в посте telegram-канала «ИС «Белозерское».
Согласно прогнозам гидрологов, в 2024 году опасность затопления грозит 22 населенным пунктам Курганской области. Среди них несколько населенных пунктов Белозерского округа: с. Белозерское, с. Нижнетобольное, с. Редькино, с. Рычково, с. Речкино. Наибольшее повышение прогнозировали для реки Тобол в селе Звериноголовское. Там ожидали повышения уровня до 850 сантиметров. Самая важная и актуальная информация по масштабному паводку в Курганской области собрана в онлайн-трансляции URA.RU.
Жители Белозерского округа получают SMS-рассылку об эвакуации
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В Белозерском округе Курганской области объявили экстренную эвакуацию. МЧС отправляет SMS-рассылки с предупреждением из-за того, что в Тобол прибывает вода. Об этом сообщается в социальных сетях. «МЧС предупреждает: жители подтопляемых территорий Белозерского округа, немедленно эвакуируйтесь! Вода в Тоболе прибывает», — указано в посте telegram-канала «ИС «Белозерское». Согласно прогнозам гидрологов, в 2024 году опасность затопления грозит 22 населенным пунктам Курганской области. Среди них несколько населенных пунктов Белозерского округа: с. Белозерское, с. Нижнетобольное, с. Редькино, с. Рычково, с. Речкино. Наибольшее повышение прогнозировали для реки Тобол в селе Звериноголовское. Там ожидали повышения уровня до 850 сантиметров. Самая важная и актуальная информация по масштабному паводку в Курганской области собрана в онлайн-трансляции URA.RU.