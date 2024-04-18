В Белозерском округе объявлена срочная эвакуация. Скрин

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Эвакуация из н.п. Тополя. Курган, эвакуация, спасатели, паводок, лодка
Жителей Белозерского округа призывают срочно эвакуироваться Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Белозерском округе Курганской области объявили экстренную эвакуацию. МЧС отправляет SMS-рассылки с предупреждением из-за того, что в Тобол прибывает вода. Об этом сообщается в социальных сетях.

«МЧС предупреждает: жители подтопляемых территорий Белозерского округа, немедленно эвакуируйтесь! Вода в Тоболе прибывает», — указано в посте telegram-канала «ИС «Белозерское».

Согласно прогнозам гидрологов, в 2024 году опасность затопления грозит 22 населенным пунктам Курганской области. Среди них несколько населенных пунктов Белозерского округа: с. Белозерское, с. Нижнетобольное, с. Редькино, с. Рычково, с. Речкино. Наибольшее повышение прогнозировали для реки Тобол в селе Звериноголовское. Там ожидали повышения уровня до 850 сантиметров. Самая важная и актуальная информация по масштабному паводку в Курганской области собрана в онлайн-трансляции URA.RU.

Жители Белозерского округа получают SMS-рассылку об эвакуации
Жители Белозерского округа получают SMS-рассылку об эвакуации

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В Белозерском округе Курганской области объявили экстренную эвакуацию. МЧС отправляет SMS-рассылки с предупреждением из-за того, что в Тобол прибывает вода. Об этом сообщается в социальных сетях. «МЧС предупреждает: жители подтопляемых территорий Белозерского округа, немедленно эвакуируйтесь! Вода в Тоболе прибывает», — указано в посте telegram-канала «ИС «Белозерское». Согласно прогнозам гидрологов, в 2024 году опасность затопления грозит 22 населенным пунктам Курганской области. Среди них несколько населенных пунктов Белозерского округа: с. Белозерское, с. Нижнетобольное, с. Редькино, с. Рычково, с. Речкино. Наибольшее повышение прогнозировали для реки Тобол в селе Звериноголовское. Там ожидали повышения уровня до 850 сантиметров. Самая важная и актуальная информация по масштабному паводку в Курганской области собрана в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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