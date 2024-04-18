СК: мигрант, зарезавший на парковке москвича, находился в РФ нелегально

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Подозреваемого разыскивает полиция Фото:

Следственный комитет РФ подтвердил, что мигрант, который зарезал 25-летнего москвича Кирилла из-за замечания о неправильной парковке, находился в стране нелегально. В ведомстве сообщили, что они ищут подозреваемого.

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«Подозреваемый в убийстве мужчины из-за парковки на юго-востоке Москвы находился в России нелегально. Он приехал из одной из стран СНГ», — сообщили ТАСС в Следственном комитете РФ. Источники РИА Новости уточнили, что временная регистрация у подозреваемого истекла в феврале этого года.

Конфликт произошел во дворе дома на улице Краснодарская. По предварительным данным, Кирилл сделал замечание владельцу Toyota Camry Шахину. Началась словесная перепалка. В итоге подозреваемый ударил Кирилла ножом и скрылся. Молодой человек скончался в больнице. Драка попала на видео.

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Следственный комитет РФ подтвердил, что мигрант, который зарезал 25-летнего москвича Кирилла из-за замечания о неправильной парковке, находился в стране нелегально. В ведомстве сообщили, что они ищут подозреваемого. «Подозреваемый в убийстве мужчины из-за парковки на юго-востоке Москвы находился в России нелегально. Он приехал из одной из стран СНГ», — сообщили ТАСС в Следственном комитете РФ. Источники РИА Новости уточнили, что временная регистрация у подозреваемого истекла в феврале этого года. Конфликт произошел во дворе дома на улице Краснодарская. По предварительным данным, Кирилл сделал замечание владельцу Toyota Camry Шахину. Началась словесная перепалка. В итоге подозреваемый ударил Кирилла ножом и скрылся. Молодой человек скончался в больнице. Драка попала на видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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