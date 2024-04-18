Происшествия Уровень Тобола в Кургане показал самый большой рост для 18 апреля 18 апреля 2024 в 18:07 Размер текста - 17 + Уровень воды в Тоболе составляет 987 см Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол в Кургане на 18:00 18 апреля составил 987 сантиметров. За два часа прирост воды составил 10 см — это самый большой показатель для 18 апреля. Информация, связанная с изменением уровня, размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 18:00: 987 сантиметров. Прирост за два часа — 10 сантиметров», — указано на карте. За два часа уровень воды в Тоболе села Бараба Кетовского округа снизился на два см и составил 385 сантиметров. Всего с 00:00 18 апреля прирост уровня воды в Кургане составил 41 сантиметр. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уровень воды в реке Тобол в Кургане на 18:00 18 апреля составил 987 сантиметров. За два часа прирост воды составил 10 см — это самый большой показатель для 18 апреля. Информация, связанная с изменением уровня, размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 18:00: 987 сантиметров. Прирост за два часа — 10 сантиметров», — указано на карте. За два часа уровень воды в Тоболе села Бараба Кетовского округа снизился на два см и составил 385 сантиметров. Всего с 00:00 18 апреля прирост уровня воды в Кургане составил 41 сантиметр. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям