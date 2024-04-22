В деле о коррупции в «Гортрансе» Екатеринбурга появился новый фигурант

23 апреля 2024 в 09:36 Размер текста - 17 +

В рамках уголовного дела Хабарову вменяют три эпизода о коррупции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве задержали Сергея Жигаловского — сотрудника компании «Комтрансмаркет», которая поставляла запчасти для «Гортранса» Екатеринбурга. Это произошло в рамках расследования уголовного дела о коррупции, по которому проходит экс-начальник филиала ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки Александр Хабаров. По словам источника URA.RU, делом Жигаловского занимается четвертое Главное следственное управление СУ СК по Свердловской области. 15 марта в Ленинский суд Екатеринбурга поступило ходатайство о заключении Жигаловского под стражу. На тот момент он еще не был задержан и находился в международном розыске. «Через месяц в Свердловский облсуд поступила апелляционная жалоба от адвоката Жигаловского. Тогда же стало известно, что Жигаловского задержали 12 апреля и поместили в московское СИЗО-7. Сам Жигаловский 14 апреля отправил по почте жалобу в Ленинский райсуд, через день это же сделал его новый защитник (уже не по назначению)», — описал развитие ситуации собеседник агентства. Согласно судебной картотеке, Жигаловского обвиняют в даче взятки. Жалобы Жигаловского и его адвоката в суде рассмотрены не были. «Исследовав судебный материал, поступившие в суд апелляционной инстанции сведения, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что имеются препятствия для рассмотрения данного материала в апелляционном порядке», — уточнили URA.RU в пресс-службе облсуда. Будет ли Жигаловский доставлен в Екатеринбург, пока неизвестно. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев воздержались. О том, что Хабаров стал фигурантом уголовного дела, агентство сообщило 31 октября 2023 года. Ему вменяют три эпизода: получение крупной взятки, посредничество во взяточничестве и дача взятки организованной группой. Вместе с Хабаровым был задержан ведущий инженер материально-технического снабжения «Гортранса» Дмитрий Фурсик. Предположительно, задержание Хабарова и Фурсика было частью масштабной силовой операции, которая прошла также в Челябинской области и Пермском крае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве задержали Сергея Жигаловского — сотрудника компании «Комтрансмаркет», которая поставляла запчасти для «Гортранса» Екатеринбурга. Это произошло в рамках расследования уголовного дела о коррупции, по которому проходит экс-начальник филиала ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки Александр Хабаров. По словам источника URA.RU, делом Жигаловского занимается четвертое Главное следственное управление СУ СК по Свердловской области. 15 марта в Ленинский суд Екатеринбурга поступило ходатайство о заключении Жигаловского под стражу. На тот момент он еще не был задержан и находился в международном розыске. «Через месяц в Свердловский облсуд поступила апелляционная жалоба от адвоката Жигаловского. Тогда же стало известно, что Жигаловского задержали 12 апреля и поместили в московское СИЗО-7. Сам Жигаловский 14 апреля отправил по почте жалобу в Ленинский райсуд, через день это же сделал его новый защитник (уже не по назначению)», — описал развитие ситуации собеседник агентства. Согласно судебной картотеке, Жигаловского обвиняют в даче взятки. Жалобы Жигаловского и его адвоката в суде рассмотрены не были. «Исследовав судебный материал, поступившие в суд апелляционной инстанции сведения, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что имеются препятствия для рассмотрения данного материала в апелляционном порядке», — уточнили URA.RU в пресс-службе облсуда. Будет ли Жигаловский доставлен в Екатеринбург, пока неизвестно. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев воздержались. О том, что Хабаров стал фигурантом уголовного дела, агентство сообщило 31 октября 2023 года. Ему вменяют три эпизода: получение крупной взятки, посредничество во взяточничестве и дача взятки организованной группой. Вместе с Хабаровым был задержан ведущий инженер материально-технического снабжения «Гортранса» Дмитрий Фурсик. Предположительно, задержание Хабарова и Фурсика было частью масштабной силовой операции, которая прошла также в Челябинской области и Пермском крае.