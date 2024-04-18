Суд наказал дочку «Роснефти» в ХМАО за многочисленные разливы нефти

18 апреля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

«РН-Няганьнефтегаз» оштрафовали за разливы нефти в Октябрьском районе ХМАО Фото: Читатель URA.RU © URA.RU Арбитражный суд ХМАО вынес решение по искам Природнадзора к компании «РН-Няганьнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти»). Предприятие заплатит многомиллионные штрафы за разливы нефти, которые произошли из-за отказа трубопроводов. «Взыскать с акционерного общества „РН-Няганьнефтегаз“ в пользу Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования вред, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды. Как следует из материалов дела, в адрес Управления поступило оперативное сообщение о разливе нефти и нефтепродуктов на объекте АО „РН-Няганьнефтегаз“. Согласно оперативному сообщению, произошел отказ на участке нефтесборного трубопровода», — указано в документах на сайте Арбитражного суда ХМАО. Экспертиза показала, что содержание нефтепродуктов в почве на одном из участков в 103 раза превышала установленные нормы. Разливы произошли в 2022—2023 годах на месторождениях в Октябрьском районе Югры. Общая сумма штрафов по четырем проигранным нефтяной компанией искам составила порядка 30 миллионов рублей. Агентство направило в «РН-Няганьнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. на момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что Природнадзор ХМАО потребовал от «Урайнефтегаза» устранить разлив нефтепродуктов на территории Урайского лесничества. Загрязненный участок находится в Кондинском районе ХМАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд ХМАО вынес решение по искам Природнадзора к компании «РН-Няганьнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти»). Предприятие заплатит многомиллионные штрафы за разливы нефти, которые произошли из-за отказа трубопроводов. «Взыскать с акционерного общества „РН-Няганьнефтегаз“ в пользу Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования вред, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды. Как следует из материалов дела, в адрес Управления поступило оперативное сообщение о разливе нефти и нефтепродуктов на объекте АО „РН-Няганьнефтегаз“. Согласно оперативному сообщению, произошел отказ на участке нефтесборного трубопровода», — указано в документах на сайте Арбитражного суда ХМАО. Экспертиза показала, что содержание нефтепродуктов в почве на одном из участков в 103 раза превышала установленные нормы. Разливы произошли в 2022—2023 годах на месторождениях в Октябрьском районе Югры. Общая сумма штрафов по четырем проигранным нефтяной компанией искам составила порядка 30 миллионов рублей. Агентство направило в «РН-Няганьнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. на момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что Природнадзор ХМАО потребовал от «Урайнефтегаза» устранить разлив нефтепродуктов на территории Урайского лесничества. Загрязненный участок находится в Кондинском районе ХМАО.