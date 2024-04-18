В российском городе отменили Парад Победы

В Курске не будут проводить Парад Победы, шействие «Бессмертного полка» и другие массовые мероприятия к 9 мая. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Это связано с атаками беспилотников ВСУ, которые участились в регионе в последние недели.
«В День Победы не будем проводить парад, шествие „Бессмертного полка“ и другие массовые акции в Курске и муниципальных образованиях региона. Безусловно, в этот день мы возложим цветы к Вечному огню и отдадим дань памяти всем погибшим участникам Великой Отечественной войны», — написал Старовойт в Telegram.
По словам губернатора, с 27 апреля силовики будут работать в режиме повышенной готовности. Власти рекомендовали профсоюзам региона отказаться от проведения первомайских шествий.
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