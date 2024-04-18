В российском городе отменили Парад Победы

Старовойт: в Курске отменили Парад Победы
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Парад Победы 2023 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, парад победы, военный
В Курсе отменили Парад Победы 9 мая Фото:

В Курске не будут проводить Парад Победы, шействие «Бессмертного полка» и другие массовые мероприятия к 9 мая. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Это связано с атаками беспилотников ВСУ, которые участились в регионе в последние недели.

«В День Победы не будем проводить парад, шествие „Бессмертного полка“ и другие массовые акции в Курске и муниципальных образованиях региона. Безусловно, в этот день мы возложим цветы к Вечному огню и отдадим дань памяти всем погибшим участникам Великой Отечественной войны», — написал Старовойт в Telegram.

По словам губернатора, с 27 апреля силовики будут работать в режиме повышенной готовности. Власти рекомендовали профсоюзам региона отказаться от проведения первомайских шествий.

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В Курске не будут проводить Парад Победы, шействие «Бессмертного полка» и другие массовые мероприятия к 9 мая. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Это связано с атаками беспилотников ВСУ, которые участились в регионе в последние недели. «В День Победы не будем проводить парад, шествие „Бессмертного полка“ и другие массовые акции в Курске и муниципальных образованиях региона. Безусловно, в этот день мы возложим цветы к Вечному огню и отдадим дань памяти всем погибшим участникам Великой Отечественной войны», — написал Старовойт в Telegram. По словам губернатора, с 27 апреля силовики будут работать в режиме повышенной готовности. Власти рекомендовали профсоюзам региона отказаться от проведения первомайских шествий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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