В российском городе отменили Парад Победы

Старовойт: в Курске отменили Парад Победы

18 апреля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

В Курсе отменили Парад Победы 9 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Курске не будут проводить Парад Победы, шействие «Бессмертного полка» и другие массовые мероприятия к 9 мая. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Это связано с атаками беспилотников ВСУ, которые участились в регионе в последние недели. «В День Победы не будем проводить парад, шествие „Бессмертного полка“ и другие массовые акции в Курске и муниципальных образованиях региона. Безусловно, в этот день мы возложим цветы к Вечному огню и отдадим дань памяти всем погибшим участникам Великой Отечественной войны», — написал Старовойт в Telegram. По словам губернатора, с 27 апреля силовики будут работать в режиме повышенной готовности. Власти рекомендовали профсоюзам региона отказаться от проведения первомайских шествий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курске не будут проводить Парад Победы, шействие «Бессмертного полка» и другие массовые мероприятия к 9 мая. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Это связано с атаками беспилотников ВСУ, которые участились в регионе в последние недели. «В День Победы не будем проводить парад, шествие „Бессмертного полка“ и другие массовые акции в Курске и муниципальных образованиях региона. Безусловно, в этот день мы возложим цветы к Вечному огню и отдадим дань памяти всем погибшим участникам Великой Отечественной войны», — написал Старовойт в Telegram. По словам губернатора, с 27 апреля силовики будут работать в режиме повышенной готовности. Власти рекомендовали профсоюзам региона отказаться от проведения первомайских шествий.