Природа Уровень Тобола в Кургане приблизился к 10 метрам 18 апреля 2024 в 20:06 Размер текста - 17 + Уровень в Тоболе за два часа увеличился на 11 см Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень воды в реке Тобол на 20:00 18 апреля составил 998 сантиметров. За два часа прирост воды составил 11 сантиметров. Данная информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 20:00: 998 сантиметров. Прирост за два часа — 11 сантиметров», — указано на карте. Уровень воды в Тоболе возле села Бараба Кетовского муниципального округа не изменился и составил 385 сантиметров. Всего с 00:00 18 апреля прирост уровня воды в Кургане составил 52 сантиметра. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане уровень воды в реке Тобол на 20:00 18 апреля составил 998 сантиметров. За два часа прирост воды составил 11 сантиметров. Данная информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 20:00: 998 сантиметров. Прирост за два часа — 11 сантиметров», — указано на карте. Уровень воды в Тоболе возле села Бараба Кетовского муниципального округа не изменился и составил 385 сантиметров. Всего с 00:00 18 апреля прирост уровня воды в Кургане составил 52 сантиметра. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям