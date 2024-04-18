Уровень Тобола в Кургане приблизился к 10 метрам

В Кургане уровень воды в реке Тобол на 20:00 18 апреля составил 998 сантиметров. За два часа прирост воды составил 11 сантиметров. Данная информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 20:00: 998 сантиметров. Прирост за два часа — 11 сантиметров», — указано на карте. Уровень воды в Тоболе возле села Бараба Кетовского муниципального округа не изменился и составил 385 сантиметров.
Всего с 00:00 18 апреля прирост уровня воды в Кургане составил 52 сантиметра. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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В Кургане уровень воды в реке Тобол на 20:00 18 апреля составил 998 сантиметров. За два часа прирост воды составил 11 сантиметров. Данная информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 20:00: 998 сантиметров. Прирост за два часа — 11 сантиметров», — указано на карте. Уровень воды в Тоболе возле села Бараба Кетовского муниципального округа не изменился и составил 385 сантиметров. Всего с 00:00 18 апреля прирост уровня воды в Кургане составил 52 сантиметра. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.