Уровень Тобола в Кургане приблизился к 10 метрам

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Уровень в Тоболе за два часа увеличился на 11 см
Уровень в Тоболе за два часа увеличился на 11 см Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень воды в реке Тобол на 20:00 18 апреля составил 998 сантиметров. За два часа прирост воды составил 11 сантиметров. Данная информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 20:00: 998 сантиметров. Прирост за два часа — 11 сантиметров», — указано на карте. Уровень воды в Тоболе возле села Бараба Кетовского муниципального округа не изменился и составил 385 сантиметров.

Всего с 00:00 18 апреля прирост уровня воды в Кургане составил 52 сантиметра. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане уровень воды в реке Тобол на 20:00 18 апреля составил 998 сантиметров. За два часа прирост воды составил 11 сантиметров. Данная информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 20:00: 998 сантиметров. Прирост за два часа — 11 сантиметров», — указано на карте. Уровень воды в Тоболе возле села Бараба Кетовского муниципального округа не изменился и составил 385 сантиметров. Всего с 00:00 18 апреля прирост уровня воды в Кургане составил 52 сантиметра. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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