Тюменские власти вновь попытаются переодеть водителей автобусов

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени прорабатывают нормативные акты по улучшению качества услуг общественного транспорта среди которых повышение квалификации, и улучшение внешнего вида. Информацию об этом сообщили в ходе очередного заседания комиссии по благоустройству и городскому хозяйству тюменской гордумы.
«Мы сейчас как раз прорабатываем ряд нормативных правовых актов, которые связаны, с обучением и повышением квалификации водителей и возможно туда включим пункты, связанные с внешним видом и предоставление субсидий», — рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Евгений Сорокин. Его высказывание стало ответом на вопрос депутатов о возможности добавить в контракт пункты, связанные с внешним видом водителей.
Он также отметил, что в 2014 году городские власти пытались ввести такое правило, но инициативу не одобрило ФАС. В тюменской антимонопольной службе рассказали, что с 2014 года законодательство поменялось, а в нынешних условиях к ним с таким запросом никто не обращался.
В ведомстве также отметили, что добавление условий касающихся внешнего вида приведет к дополнительным тратам. Которые скажутся либо на заказчике, что увеличит расходы бюджета, либо на пассажирах: вырастет цена проезда.
Ранее URA.RU рассказывало о том, на что чаще всего жалуются водители автобусов в Тюмени. В числе жалоб были культура вождения и пассажиры, которые пытались указывать как им вести транспортное средство.
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В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени прорабатывают нормативные акты по улучшению качества услуг общественного транспорта среди которых повышение квалификации, и улучшение внешнего вида. Информацию об этом сообщили в ходе очередного заседания комиссии по благоустройству и городскому хозяйству тюменской гордумы. «Мы сейчас как раз прорабатываем ряд нормативных правовых актов, которые связаны, с обучением и повышением квалификации водителей и возможно туда включим пункты, связанные с внешним видом и предоставление субсидий», — рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Евгений Сорокин. Его высказывание стало ответом на вопрос депутатов о возможности добавить в контракт пункты, связанные с внешним видом водителей. Он также отметил, что в 2014 году городские власти пытались ввести такое правило, но инициативу не одобрило ФАС. В тюменской антимонопольной службе рассказали, что с 2014 года законодательство поменялось, а в нынешних условиях к ним с таким запросом никто не обращался. В ведомстве также отметили, что добавление условий касающихся внешнего вида приведет к дополнительным тратам. Которые скажутся либо на заказчике, что увеличит расходы бюджета, либо на пассажирах: вырастет цена проезда. Ранее URA.RU рассказывало о том, на что чаще всего жалуются водители автобусов в Тюмени. В числе жалоб были культура вождения и пассажиры, которые пытались указывать как им вести транспортное средство.