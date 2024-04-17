17 апреля 2024

В ЯНАО прибыло 150 финалистов молодежного конкурса «Большая перемена»

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал конкурса Большая перемена в Артеке. Крым, артек, большая перемена
Финалисты «Большой перемены» посетят главные достопримечательности Ямала Фото:

В Салехард (ЯНАО) прибыли 150 финалистов конкурса «Большая перемена» по приглашению главы региона Дмитрия Артюхова, который встретил их в детском лагере «Артек». Информация об этом размещена пресс-службой окружного правительства.

«Участники уже успели ознакомиться со столицей округа, посетив ключевые достопримечательности. Ребята пересекли стелу Полярный круг, побывали в музее новейшей истории Ямала, музейно-выставочном комплексе имени Шемановского и других знаковых местах», — сообщает пресс-служба на официальном сайте.

На следующий день участников ждет путешествие в Сабетту, где они посетят завод «Ямал СПГ» и прослушают лекцию губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Поездка продлится до 20 апреля, включая посещение природно-этнографического комплекса и знакомство с традициями коренных народов Севера.

Это уже четвертая экскурсионно-образовательная поездка для финалистов «Большой перемены» на Ямал, организованная по инициативе губернатора. В предыдущие годы ребята также посещали значимые объекты региона и слушали лекции от Дмитрия Артюхова. Конкурс «Большая перемена» является частью национального проекта «Образование» и проводится при поддержке Минпросвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что по приглашению губернатора округа Дмитрия Артюхова на Ямал приедут 150 финалистов молодежного конкурса «Большая перемена». Основными условиями конкурса поездки в округ были съемка видеоролика и написание мотивационного эссе.

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В Салехард (ЯНАО) прибыли 150 финалистов конкурса «Большая перемена» по приглашению главы региона Дмитрия Артюхова, который встретил их в детском лагере «Артек». Информация об этом размещена пресс-службой окружного правительства. «Участники уже успели ознакомиться со столицей округа, посетив ключевые достопримечательности. Ребята пересекли стелу Полярный круг, побывали в музее новейшей истории Ямала, музейно-выставочном комплексе имени Шемановского и других знаковых местах», — сообщает пресс-служба на официальном сайте. На следующий день участников ждет путешествие в Сабетту, где они посетят завод «Ямал СПГ» и прослушают лекцию губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Поездка продлится до 20 апреля, включая посещение природно-этнографического комплекса и знакомство с традициями коренных народов Севера. Это уже четвертая экскурсионно-образовательная поездка для финалистов «Большой перемены» на Ямал, организованная по инициативе губернатора. В предыдущие годы ребята также посещали значимые объекты региона и слушали лекции от Дмитрия Артюхова. Конкурс «Большая перемена» является частью национального проекта «Образование» и проводится при поддержке Минпросвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Ранее URA.RU сообщало, что по приглашению губернатора округа Дмитрия Артюхова на Ямал приедут 150 финалистов молодежного конкурса «Большая перемена». Основными условиями конкурса поездки в округ были съемка видеоролика и написание мотивационного эссе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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