В ЯНАО прибыло 150 финалистов молодежного конкурса «Большая перемена»

18 апреля 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

Финалисты «Большой перемены» посетят главные достопримечательности Ямала Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Салехард (ЯНАО) прибыли 150 финалистов конкурса «Большая перемена» по приглашению главы региона Дмитрия Артюхова, который встретил их в детском лагере «Артек». Информация об этом размещена пресс-службой окружного правительства. «Участники уже успели ознакомиться со столицей округа, посетив ключевые достопримечательности. Ребята пересекли стелу Полярный круг, побывали в музее новейшей истории Ямала, музейно-выставочном комплексе имени Шемановского и других знаковых местах», — сообщает пресс-служба на официальном сайте. На следующий день участников ждет путешествие в Сабетту, где они посетят завод «Ямал СПГ» и прослушают лекцию губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Поездка продлится до 20 апреля, включая посещение природно-этнографического комплекса и знакомство с традициями коренных народов Севера. Это уже четвертая экскурсионно-образовательная поездка для финалистов «Большой перемены» на Ямал, организованная по инициативе губернатора. В предыдущие годы ребята также посещали значимые объекты региона и слушали лекции от Дмитрия Артюхова. Конкурс «Большая перемена» является частью национального проекта «Образование» и проводится при поддержке Минпросвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Ранее URA.RU сообщало, что по приглашению губернатора округа Дмитрия Артюхова на Ямал приедут 150 финалистов молодежного конкурса «Большая перемена». Основными условиями конкурса поездки в округ были съемка видеоролика и написание мотивационного эссе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехард (ЯНАО) прибыли 150 финалистов конкурса «Большая перемена» по приглашению главы региона Дмитрия Артюхова, который встретил их в детском лагере «Артек». Информация об этом размещена пресс-службой окружного правительства. «Участники уже успели ознакомиться со столицей округа, посетив ключевые достопримечательности. Ребята пересекли стелу Полярный круг, побывали в музее новейшей истории Ямала, музейно-выставочном комплексе имени Шемановского и других знаковых местах», — сообщает пресс-служба на официальном сайте. На следующий день участников ждет путешествие в Сабетту, где они посетят завод «Ямал СПГ» и прослушают лекцию губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Поездка продлится до 20 апреля, включая посещение природно-этнографического комплекса и знакомство с традициями коренных народов Севера. Это уже четвертая экскурсионно-образовательная поездка для финалистов «Большой перемены» на Ямал, организованная по инициативе губернатора. В предыдущие годы ребята также посещали значимые объекты региона и слушали лекции от Дмитрия Артюхова. Конкурс «Большая перемена» является частью национального проекта «Образование» и проводится при поддержке Минпросвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Ранее URA.RU сообщало, что по приглашению губернатора округа Дмитрия Артюхова на Ямал приедут 150 финалистов молодежного конкурса «Большая перемена». Основными условиями конкурса поездки в округ были съемка видеоролика и написание мотивационного эссе.