Природа Погода В Кургане священника эвакуировали с иконами. Видео 18 апреля 2024 в 19:33 Размер текста - 17 + Спасатели для эвакуации пострадавших отправились в микрорайон Смолино Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сотрудники МЧС эвакуировали из затопленного микрорайона Кургана Смолино священника с иконами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «В Кургане в микрорайоне Смолино спасатели эвакуировали настоятеля храма Святого Духа. С просьбой о помощи к сотрудникам МЧС России обратилось духовенство региона. Отец Владимир остался в затопленном здании, чтобы спасти ценности храма, иконы и церковную утварь. Все что смог, он заблаговременно перенес на второй этаж», — рассказали в ведомстве. Старший команды для привлечения внимания священника использовал специальный свисток. Сотрудники МЧС помогли настоятелю храма спуститься в лодку и погрузить вещи, предназначенные для церковных богослужений. Перед тем как уплыть спасатели отключили здание от электричества, закрыли окна, двери. Ранее стало известно, что наводнение не затронуло храм Николая Чудотворца в селе Прорывное Курганской области. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сотрудники МЧС эвакуировали из затопленного микрорайона Кургана Смолино священника с иконами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «В Кургане в микрорайоне Смолино спасатели эвакуировали настоятеля храма Святого Духа. С просьбой о помощи к сотрудникам МЧС России обратилось духовенство региона. Отец Владимир остался в затопленном здании, чтобы спасти ценности храма, иконы и церковную утварь. Все что смог, он заблаговременно перенес на второй этаж», — рассказали в ведомстве. Старший команды для привлечения внимания священника использовал специальный свисток. Сотрудники МЧС помогли настоятелю храма спуститься в лодку и погрузить вещи, предназначенные для церковных богослужений. Перед тем как уплыть спасатели отключили здание от электричества, закрыли окна, двери. Ранее стало известно, что наводнение не затронуло храм Николая Чудотворца в селе Прорывное Курганской области. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям