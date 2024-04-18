В Кургане священника эвакуировали с иконами. Видео

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Разбор затора у Курганской дамбы. Курган, мчс, техника, половодье, спасатели, катер, паводок, наводнение, разлив, чистка дамбы
Спасатели для эвакуации пострадавших отправились в микрорайон Смолино Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Сотрудники МЧС эвакуировали из затопленного микрорайона Кургана Смолино священника с иконами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.

«В Кургане в микрорайоне Смолино спасатели эвакуировали настоятеля храма Святого Духа. С просьбой о помощи к сотрудникам МЧС России обратилось духовенство региона. Отец Владимир остался в затопленном здании, чтобы спасти ценности храма, иконы и церковную утварь. Все что смог, он заблаговременно перенес на второй этаж», — рассказали в ведомстве.

Старший команды для привлечения внимания священника использовал специальный свисток. Сотрудники МЧС помогли настоятелю храма спуститься в лодку и погрузить вещи, предназначенные для церковных богослужений. Перед тем как уплыть спасатели отключили здание от электричества, закрыли окна, двери.

Ранее стало известно, что наводнение не затронуло храм Николая Чудотворца в селе Прорывное Курганской области. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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Сотрудники МЧС эвакуировали из затопленного микрорайона Кургана Смолино священника с иконами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «В Кургане в микрорайоне Смолино спасатели эвакуировали настоятеля храма Святого Духа. С просьбой о помощи к сотрудникам МЧС России обратилось духовенство региона. Отец Владимир остался в затопленном здании, чтобы спасти ценности храма, иконы и церковную утварь. Все что смог, он заблаговременно перенес на второй этаж», — рассказали в ведомстве. Старший команды для привлечения внимания священника использовал специальный свисток. Сотрудники МЧС помогли настоятелю храма спуститься в лодку и погрузить вещи, предназначенные для церковных богослужений. Перед тем как уплыть спасатели отключили здание от электричества, закрыли окна, двери. Ранее стало известно, что наводнение не затронуло храм Николая Чудотворца в селе Прорывное Курганской области. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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