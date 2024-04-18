Сотрудники МЧС эвакуировали из затопленного микрорайона Кургана Смолино священника с иконами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.
«В Кургане в микрорайоне Смолино спасатели эвакуировали настоятеля храма Святого Духа. С просьбой о помощи к сотрудникам МЧС России обратилось духовенство региона. Отец Владимир остался в затопленном здании, чтобы спасти ценности храма, иконы и церковную утварь. Все что смог, он заблаговременно перенес на второй этаж», — рассказали в ведомстве.
Старший команды для привлечения внимания священника использовал специальный свисток. Сотрудники МЧС помогли настоятелю храма спуститься в лодку и погрузить вещи, предназначенные для церковных богослужений. Перед тем как уплыть спасатели отключили здание от электричества, закрыли окна, двери.
Ранее стало известно, что наводнение не затронуло храм Николая Чудотворца в селе Прорывное Курганской области. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Сотрудники МЧС эвакуировали из затопленного микрорайона Кургана Смолино священника с иконами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «В Кургане в микрорайоне Смолино спасатели эвакуировали настоятеля храма Святого Духа. С просьбой о помощи к сотрудникам МЧС России обратилось духовенство региона. Отец Владимир остался в затопленном здании, чтобы спасти ценности храма, иконы и церковную утварь. Все что смог, он заблаговременно перенес на второй этаж», — рассказали в ведомстве. Старший команды для привлечения внимания священника использовал специальный свисток. Сотрудники МЧС помогли настоятелю храма спуститься в лодку и погрузить вещи, предназначенные для церковных богослужений. Перед тем как уплыть спасатели отключили здание от электричества, закрыли окна, двери. Ранее стало известно, что наводнение не затронуло храм Николая Чудотворца в селе Прорывное Курганской области. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.