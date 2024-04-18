В Кургане объявили эвакуацию крупного микрорайона. Список

18 апреля 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

Автобусы ждут эвакуирующихся в четырех местах Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане власти объявили эвакуацию микрорайона Восточный, где проживают десятки тысяч человек, а также микрорайонов Малое Чаусово и Вороновка. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации. «Вниманию жителей микрорайонов Малое Чаусово, Восточный, Вороновка! Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация. Забирайте детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных. Собирайте вещи, документы, лекарства и покидайте опасную зону», — указано в сообщении. Автобусы ждут эвакуирующихся: на остановке «Аэропорт»;

на остановке «Горэлектросети»;

на перекрестке ул. Крупской — ул. Орджоникидзе;

у магазина «Метрополис» на ул. Гагарина. Те, кому не у кого переждать наводнение, будут жить в пунктах временного размещения в гимназиях № 31, №32 и в школе № 50. На 20:00 18 апреля уровень Тобола составил 998 см. Следите за актуальной информацией о паводке в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане власти объявили эвакуацию микрорайона Восточный, где проживают десятки тысяч человек, а также микрорайонов Малое Чаусово и Вороновка. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации. «Вниманию жителей микрорайонов Малое Чаусово, Восточный, Вороновка! Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация. Забирайте детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных. Собирайте вещи, документы, лекарства и покидайте опасную зону», — указано в сообщении. Автобусы ждут эвакуирующихся: Те, кому не у кого переждать наводнение, будут жить в пунктах временного размещения в гимназиях № 31, №32 и в школе № 50. На 20:00 18 апреля уровень Тобола составил 998 см. Следите за актуальной информацией о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.