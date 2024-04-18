В Кургане власти объявили эвакуацию микрорайона Восточный, где проживают десятки тысяч человек, а также микрорайонов Малое Чаусово и Вороновка. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации.
«Вниманию жителей микрорайонов Малое Чаусово, Восточный, Вороновка! Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация. Забирайте детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных. Собирайте вещи, документы, лекарства и покидайте опасную зону», — указано в сообщении.
Автобусы ждут эвакуирующихся:
- на остановке «Аэропорт»;
- на остановке «Горэлектросети»;
- на перекрестке ул. Крупской — ул. Орджоникидзе;
- у магазина «Метрополис» на ул. Гагарина.
Те, кому не у кого переждать наводнение, будут жить в пунктах временного размещения в гимназиях № 31, №32 и в школе № 50. На 20:00 18 апреля уровень Тобола составил 998 см. Следите за актуальной информацией о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.
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