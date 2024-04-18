В Кургане объявили эвакуацию крупного микрорайона. Список

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Кировский мост. Курган, водитель автобуса, автобус
Автобусы ждут эвакуирующихся в четырех местах Кургана Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане власти объявили эвакуацию микрорайона Восточный, где проживают десятки тысяч человек, а также микрорайонов Малое Чаусово и Вороновка. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации.

«Вниманию жителей микрорайонов Малое Чаусово, Восточный, Вороновка! Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация. Забирайте детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных. Собирайте вещи, документы, лекарства и покидайте опасную зону», — указано в сообщении.

Автобусы ждут эвакуирующихся:

  • на остановке «Аэропорт»;
  • на остановке «Горэлектросети»;
  • на перекрестке ул. Крупской — ул. Орджоникидзе;
  • у магазина «Метрополис» на ул. Гагарина.

Те, кому не у кого переждать наводнение, будут жить в пунктах временного размещения в гимназиях № 31, №32 и в школе № 50. На 20:00 18 апреля уровень Тобола составил 998 см. Следите за актуальной информацией о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане власти объявили эвакуацию микрорайона Восточный, где проживают десятки тысяч человек, а также микрорайонов Малое Чаусово и Вороновка. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации. «Вниманию жителей микрорайонов Малое Чаусово, Восточный, Вороновка! Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация. Забирайте детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных. Собирайте вещи, документы, лекарства и покидайте опасную зону», — указано в сообщении. Автобусы ждут эвакуирующихся: Те, кому не у кого переждать наводнение, будут жить в пунктах временного размещения в гимназиях № 31, №32 и в школе № 50. На 20:00 18 апреля уровень Тобола составил 998 см. Следите за актуальной информацией о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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