Куйвашев наделил своего зама новыми международными полномочиями

18 апреля 2024 в 21:51 Размер текста - 17 +

Василий Козлов стал заместителем губернатора в начале 2022 года Фото: Илья Московец © URA.RU Заместитель свердловского губернатора Василий Козлов получил новые полномочия в сфере международных связей. Например, теперь он может выступать с официальными заявлениями и инициативами в этой сфере. Соответствующий указ подписал первый замгубернатора Алексей Шмыков по согласованию со своим шефом Евгением Куйвашев, пока тот был в отпуске. «Установить, что с официальными заявлениями и инициативами по вопросам осуществления международных и внешнеэкономических связей Свердловской области выступают губернатор, первый заместитель губернатора и министр международных и внешнеэкономических связей, а также иные лица — по их поручению», — говорится в одном из пунктов указа. Его — и еще пять — дополнили словами «заместитель губернатора, курирующий деятельность министерства международных и внешнеэкономических связей». Помимо этого Козлов теперь имеет право рассчитывать на перевод на русский язык международной корреспонденции, подписывать официальные письма иностранным партнерам и готовить официальные письма от своего имени. Василий Козлов стал заместителем Куйвашева в январе 2022 года. До этого он четыре года руководил минвэсом. Получив повышение, стал курировать родное министерство, а спустя год в его сферу влияния попали департаменты труда и строительного надзора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель свердловского губернатора Василий Козлов получил новые полномочия в сфере международных связей. Например, теперь он может выступать с официальными заявлениями и инициативами в этой сфере. Соответствующий указ подписал первый замгубернатора Алексей Шмыков по согласованию со своим шефом Евгением Куйвашев, пока тот был в отпуске. «Установить, что с официальными заявлениями и инициативами по вопросам осуществления международных и внешнеэкономических связей Свердловской области выступают губернатор, первый заместитель губернатора и министр международных и внешнеэкономических связей, а также иные лица — по их поручению», — говорится в одном из пунктов указа. Его — и еще пять — дополнили словами «заместитель губернатора, курирующий деятельность министерства международных и внешнеэкономических связей». Помимо этого Козлов теперь имеет право рассчитывать на перевод на русский язык международной корреспонденции, подписывать официальные письма иностранным партнерам и готовить официальные письма от своего имени. Василий Козлов стал заместителем Куйвашева в январе 2022 года. До этого он четыре года руководил минвэсом. Получив повышение, стал курировать родное министерство, а спустя год в его сферу влияния попали департаменты труда и строительного надзора.