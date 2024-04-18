Куйвашев наделил своего зама новыми международными полномочиями

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Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, козлов василий
Василий Козлов стал заместителем губернатора в начале 2022 года Фото:

Заместитель свердловского губернатора Василий Козлов получил новые полномочия в сфере международных связей. Например, теперь он может выступать с официальными заявлениями и инициативами в этой сфере. Соответствующий указ подписал первый замгубернатора Алексей Шмыков по согласованию со своим шефом Евгением Куйвашев, пока тот был в отпуске.

«Установить, что с официальными заявлениями и инициативами по вопросам осуществления международных и внешнеэкономических связей Свердловской области выступают губернатор, первый заместитель губернатора и министр международных и внешнеэкономических связей, а также иные лица — по их поручению», — говорится в одном из пунктов указа. Его — и еще пять — дополнили словами «заместитель губернатора, курирующий деятельность министерства международных и внешнеэкономических связей». Помимо этого Козлов теперь имеет право рассчитывать на перевод на русский язык международной корреспонденции, подписывать официальные письма иностранным партнерам и готовить официальные письма от своего имени.

Василий Козлов стал заместителем Куйвашева в январе 2022 года. До этого он четыре года руководил минвэсом. Получив повышение, стал курировать родное министерство, а спустя год в его сферу влияния попали департаменты труда и строительного надзора.

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Заместитель свердловского губернатора Василий Козлов получил новые полномочия в сфере международных связей. Например, теперь он может выступать с официальными заявлениями и инициативами в этой сфере. Соответствующий указ подписал первый замгубернатора Алексей Шмыков по согласованию со своим шефом Евгением Куйвашев, пока тот был в отпуске. «Установить, что с официальными заявлениями и инициативами по вопросам осуществления международных и внешнеэкономических связей Свердловской области выступают губернатор, первый заместитель губернатора и министр международных и внешнеэкономических связей, а также иные лица — по их поручению», — говорится в одном из пунктов указа. Его — и еще пять — дополнили словами «заместитель губернатора, курирующий деятельность министерства международных и внешнеэкономических связей». Помимо этого Козлов теперь имеет право рассчитывать на перевод на русский язык международной корреспонденции, подписывать официальные письма иностранным партнерам и готовить официальные письма от своего имени. Василий Козлов стал заместителем Куйвашева в январе 2022 года. До этого он четыре года руководил минвэсом. Получив повышение, стал курировать родное министерство, а спустя год в его сферу влияния попали департаменты труда и строительного надзора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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