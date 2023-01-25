Куйвашев усилил самого непредсказуемого свердловского чиновника

Замгубернатора Свердловской области Козлов стал куратором департамента госжилстройнадзора

Василий Козлов умножил свое влияние в свердловском правительстве Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заместитель свердловского губернатора Василий Козлов, отвечающий за международные связи региона, расширил свое влияние. Теперь чиновник, которого за непредсказуемый потенциал называют «темной лошадкой» областного правительства, будет курировать департаменты труда и строительного надзора. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, подписавший указ о новых полномочиях своих подчиненных, сообщили URA.RU в департаменте информполитики.

«Козлов отвечает за направления, связанные с международными и внешнеэкономическими связями Свердловской области, с осуществлением регионального государственного жилищного контроля и регионального строительного надзора, с охраной труда и занятостью населения. Соответственно, он курирует работу министерства международных и внешнеэкономических связей, Госжилстройнадзора и департамента по труду и занятости», — уточнили в департаменте.

Козлов стал заместителем Куйвашева в январе 2022 года. До этого он на протяжении четырех лет руководил министерством международных и внешнеэкономических связей, который называют «свердловским МИДом». Получив повышение, Козлов стал курировать родное министерство. Со временем в областном правительстве начали обсуждать, что чиновник, обладающий высоким аппаратным потенциалом, явно будет расширять свою власть. За большие, но пока нереализованные перспективы Козлова называли «темной лошадкой» кабмина.

В конце 2022 года звучали предположения, что Козлову в качестве усиления передадут часть полномочий первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Однако последний не просто сохранил влияние, но и увеличил его. В новой схеме полномочий Куйвашев сделал Шмыкова полноценным куратором областного правительства.

26 января губернатор Куйвашев подписал исторический «указ №300», закрепляющий новую схему распределения полномочий между его заместителями и министрами. Областные чиновники ждали этот документ больше года — с осени 2021-го. Его подписание откладывалось по меньшей мере трижды.