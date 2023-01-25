Куйвашев усилил самого непредсказуемого свердловского чиновника

Заместитель свердловского губернатора Василий Козлов, отвечающий за международные связи региона, расширил свое влияние. Теперь чиновник, которого за непредсказуемый потенциал называют «темной лошадкой» областного правительства, будет курировать департаменты труда и строительного надзора. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, подписавший указ о новых полномочиях своих подчиненных, сообщили URA.RU в департаменте информполитики.
«Козлов отвечает за направления, связанные с международными и внешнеэкономическими связями Свердловской области, с осуществлением регионального государственного жилищного контроля и регионального строительного надзора, с охраной труда и занятостью населения. Соответственно, он курирует работу министерства международных и внешнеэкономических связей, Госжилстройнадзора и департамента по труду и занятости», — уточнили в департаменте.
Козлов стал заместителем Куйвашева в январе 2022 года. До этого он на протяжении четырех лет руководил министерством международных и внешнеэкономических связей, который называют «свердловским МИДом». Получив повышение, Козлов стал курировать родное министерство. Со временем в областном правительстве начали обсуждать, что чиновник, обладающий высоким аппаратным потенциалом, явно будет расширять свою власть. За большие, но пока нереализованные перспективы Козлова называли «темной лошадкой» кабмина.
В конце 2022 года звучали предположения, что Козлову в качестве усиления передадут часть полномочий первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Однако последний не просто сохранил влияние, но и увеличил его. В новой схеме полномочий Куйвашев сделал Шмыкова полноценным куратором областного правительства.
26 января губернатор Куйвашев подписал исторический «указ №300», закрепляющий новую схему распределения полномочий между его заместителями и министрами. Областные чиновники ждали этот документ больше года — с осени 2021-го. Его подписание откладывалось по меньшей мере трижды.
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Заместитель свердловского губернатора Василий Козлов, отвечающий за международные связи региона, расширил свое влияние. Теперь чиновник, которого за непредсказуемый потенциал называют «темной лошадкой» областного правительства, будет курировать департаменты труда и строительного надзора. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, подписавший указ о новых полномочиях своих подчиненных, сообщили URA.RU в департаменте информполитики. «Козлов отвечает за направления, связанные с международными и внешнеэкономическими связями Свердловской области, с осуществлением регионального государственного жилищного контроля и регионального строительного надзора, с охраной труда и занятостью населения. Соответственно, он курирует работу министерства международных и внешнеэкономических связей, Госжилстройнадзора и департамента по труду и занятости», — уточнили в департаменте. Козлов стал заместителем Куйвашева в январе 2022 года. До этого он на протяжении четырех лет руководил министерством международных и внешнеэкономических связей, который называют «свердловским МИДом». Получив повышение, Козлов стал курировать родное министерство. Со временем в областном правительстве начали обсуждать, что чиновник, обладающий высоким аппаратным потенциалом, явно будет расширять свою власть. За большие, но пока нереализованные перспективы Козлова называли «темной лошадкой» кабмина. В конце 2022 года звучали предположения, что Козлову в качестве усиления передадут часть полномочий первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Однако последний не просто сохранил влияние, но и увеличил его. В новой схеме полномочий Куйвашев сделал Шмыкова полноценным куратором областного правительства. 26 января губернатор Куйвашев подписал исторический «указ №300», закрепляющий новую схему распределения полномочий между его заместителями и министрами. Областные чиновники ждали этот документ больше года — с осени 2021-го. Его подписание откладывалось по меньшей мере трижды.