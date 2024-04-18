Какие улицы Кургана пострадают первыми при прорыве дамбы в Мало-Чаусово. Карта

В Кургане защищают улицы трех микрорайонов от прорыва дамбы у Тобола

18 апреля 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

В Кургане может затопить улицы трех микрорайонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Какие улицы Кургана пострадают первыми при прорыве дамбы в Мало-Чаусово. Карта В Кургане сложилась непростая ситуация из-за чрезвычайно высокого уровня воды в реке Тобол в восточной части городской дамбы. Губернатор Вадим Шумков заявил, что ведутся непрерывные работы по укреплению и устранению протечек дамбы. Если же под напором дамба частично разрушится, вода хлынет в микрорайоны Восточный, Мало-Чаусово, Вороновка. Какие улицы пострадают первыми, узнавал корреспондент URA.RU. «Участок дамбы в створе Вороновки, ул. 2-й Маячной, ул, Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку, ввиду чего проявляются протечки и отслоения», — сообщил губернатор. Отсюда вода может пойти на вышеуказанные микрорайоны. Первыми напор воды из Тобола встретят дома в микрорайоне Мало-Чаусово: на ул. Береговой, Центральной, Мостовой, Грицевца, Челюскинцев, Юннатов, Заречной, Репниных, Орджоникидзе, Крупской, Почтовой, Родниковой, Спортивной, 2-й Маячной, Дамбовой. Дальше вода дойдет до главной улицы Восточного микрорайона — Гагарина, которая ведет к аэропорту. От нее она поднимется выше на Ломоносова, Декабристов, Чайковского, Пугачева, Челябинской, Котовского, Крылова, бульвару Мира, Колхозную. В сторону Вороновки вода распространится на Урожайную, Центральную, 1-ую Маячную, Пурица. Далее она может пойти в сторону Омского моста и трассы «Иртыш», затопляя дачные поселки. Ранее URA.RU сообщило, что губернатор Вадим Шумков рассказал о проблемах с дамбой в городе. В восточной части сооружения нашли протечки — все силы брошены на устранение возможных порывов. Меж тем уровень воды в Тоболе приблизился к 10 метрам. О ситуации на дамбе следите в нашей онлайн-трансляции. В Кургане Тобол может прорвать дамбу и затопить улицы в трех микрорайонах скрин: Яндекс Карты Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Какие улицы Кургана пострадают первыми при прорыве дамбы в Мало-Чаусово. Карта В Кургане сложилась непростая ситуация из-за чрезвычайно высокого уровня воды в реке Тобол в восточной части городской дамбы. Губернатор Вадим Шумков заявил, что ведутся непрерывные работы по укреплению и устранению протечек дамбы. Если же под напором дамба частично разрушится, вода хлынет в микрорайоны Восточный, Мало-Чаусово, Вороновка. Какие улицы пострадают первыми, узнавал корреспондент URA.RU. «Участок дамбы в створе Вороновки, ул. 2-й Маячной, ул, Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку, ввиду чего проявляются протечки и отслоения», — сообщил губернатор. Отсюда вода может пойти на вышеуказанные микрорайоны. Первыми напор воды из Тобола встретят дома в микрорайоне Мало-Чаусово: на ул. Береговой, Центральной, Мостовой, Грицевца, Челюскинцев, Юннатов, Заречной, Репниных, Орджоникидзе, Крупской, Почтовой, Родниковой, Спортивной, 2-й Маячной, Дамбовой. Дальше вода дойдет до главной улицы Восточного микрорайона — Гагарина, которая ведет к аэропорту. От нее она поднимется выше на Ломоносова, Декабристов, Чайковского, Пугачева, Челябинской, Котовского, Крылова, бульвару Мира, Колхозную. В сторону Вороновки вода распространится на Урожайную, Центральную, 1-ую Маячную, Пурица. Далее она может пойти в сторону Омского моста и трассы «Иртыш», затопляя дачные поселки. Ранее URA.RU сообщило, что губернатор Вадим Шумков рассказал о проблемах с дамбой в городе. В восточной части сооружения нашли протечки — все силы брошены на устранение возможных порывов. Меж тем уровень воды в Тоболе приблизился к 10 метрам. О ситуации на дамбе следите в нашей онлайн-трансляции.