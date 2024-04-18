Уровень воды в Тоболе в Кургане поднялся почти до 10 метров

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Район затопления возле пляжа Бабьи пески. Курган, половодье, тобол, паводок, наводнение, потоп, вид сверху, курган, разлив
Уровень воды составляет 999 сантиметров Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в Тоболе в Кургане составляет 999 сантиметров. За два часа прирост составил один сантиметр, указано на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Город Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 22:00: 999 сантиметров», — указано на карте. Прирост за два часа составил сантиметр.

Наводнение в Кургане является одним из самых сильных в истории. Вода продолжает прибывать в микрорайонах и СНТ, а на ряде участков уровень превысил максимум 1994 года. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Уровень воды в Тоболе в Кургане составляет 999 сантиметров. За два часа прирост составил один сантиметр, указано на интерактивной карте «Паводок 2024». «Город Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 22:00: 999 сантиметров», — указано на карте. Прирост за два часа составил сантиметр. Наводнение в Кургане является одним из самых сильных в истории. Вода продолжает прибывать в микрорайонах и СНТ, а на ряде участков уровень превысил максимум 1994 года. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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