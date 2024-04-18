Происшествия Уровень воды в Тоболе в Кургане поднялся почти до 10 метров 18 апреля 2024 в 22:03 Размер текста - 17 + Уровень воды составляет 999 сантиметров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в Тоболе в Кургане составляет 999 сантиметров. За два часа прирост составил один сантиметр, указано на интерактивной карте «Паводок 2024». «Город Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 22:00: 999 сантиметров», — указано на карте. Прирост за два часа составил сантиметр. Наводнение в Кургане является одним из самых сильных в истории. Вода продолжает прибывать в микрорайонах и СНТ, а на ряде участков уровень превысил максимум 1994 года. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уровень воды в Тоболе в Кургане составляет 999 сантиметров. За два часа прирост составил один сантиметр, указано на интерактивной карте «Паводок 2024». «Город Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 22:00: 999 сантиметров», — указано на карте. Прирост за два часа составил сантиметр. Наводнение в Кургане является одним из самых сильных в истории. Вода продолжает прибывать в микрорайонах и СНТ, а на ряде участков уровень превысил максимум 1994 года. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям