Уровень воды в Тоболе в Кургане поднялся почти до 10 метров

Уровень воды составляет 999 сантиметров
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в Тоболе в Кургане составляет 999 сантиметров. За два часа прирост составил один сантиметр, указано на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Город Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 22:00: 999 сантиметров», — указано на карте. Прирост за два часа составил сантиметр.
Наводнение в Кургане является одним из самых сильных в истории. Вода продолжает прибывать в микрорайонах и СНТ, а на ряде участков уровень превысил максимум 1994 года. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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