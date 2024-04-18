В первом матче финала Кубка Гагарина «Металлург» победил «Локомотив»

В первом матче финала Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» 18 апреля одержал волевую победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 2:1. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Металлург.
«Чтобы победить, „Металлург“ сначала пропустил. В итоге „Металлург“ выиграл первый матч и повел в серии 1:0», — сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.
После пропущенной шайбы магнитогорцы ответили штурмовой атакой на 46-й минуте. Этот гол окрылил «Металлург». Концовку третьего периода команда тренера Андрея Разина провела сильнее в атаке, что предрешило исход матча.
Комментируя итоги встречи, наставник магнитогорского «Металлурга» Разин отметил, что победу в матче решило большинство. Он отметил, что все игроки «Металлурга» молодцы, но не стал персонально никого выделять, поскольку «это не принято в команде».
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