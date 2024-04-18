Глава Дагестана Меликов: инцидент с ГУ МЧС Чечни произошел на федеральном КПП

Инцидент с задержанием ГУ МЧС Чечни произошел на федеральном КПП, которые не находится в ведении дагестанских служб правопорядка. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.
«И хотя инцидент произошел на федеральном контрольно-пропускном пункте, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка, я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД», —
Цакаева задержали 17 апреля. К его внедорожнику подошли сотрудники полиции и в грубой форме «положили» его на землю, писала газета «Известия». По предварительным данным, задержание произошло из-за отказа Цакаева остановится по требованию полицейских.
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