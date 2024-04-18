Глава Дагестана Меликов: инцидент с ГУ МЧС Чечни произошел на федеральном КПП

19 апреля 2024 в 00:07 Размер текста - 17 +

Задержание главы МЧС Чечни произошло на федеральном КПП, заявил Сергей Меликов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инцидент с задержанием ГУ МЧС Чечни произошел на федеральном КПП, которые не находится в ведении дагестанских служб правопорядка. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов. «И хотя инцидент произошел на федеральном контрольно-пропускном пункте, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка, я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД», — написал Меликов у себя в telegram-канале. Цакаева задержали 17 апреля. К его внедорожнику подошли сотрудники полиции и в грубой форме «положили» его на землю, писала газета «Известия». По предварительным данным, задержание произошло из-за отказа Цакаева остановится по требованию полицейских. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инцидент с задержанием ГУ МЧС Чечни произошел на федеральном КПП, которые не находится в ведении дагестанских служб правопорядка. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов. «И хотя инцидент произошел на федеральном контрольно-пропускном пункте, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка, я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД», — написал Меликов у себя в telegram-канале. Цакаева задержали 17 апреля. К его внедорожнику подошли сотрудники полиции и в грубой форме «положили» его на землю, писала газета «Известия». По предварительным данным, задержание произошло из-за отказа Цакаева остановится по требованию полицейских.