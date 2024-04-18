18 апреля 2024

Глава Дагестана Меликов: инцидент с ГУ МЧС Чечни произошел на федеральном КПП

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Михаил Мишустин на Азербайджано-Российском форуме. Баку, меликов сергей
Задержание главы МЧС Чечни произошло на федеральном КПП, заявил Сергей Меликов Фото:

Инцидент с задержанием ГУ МЧС Чечни произошел на федеральном КПП, которые не находится в ведении дагестанских служб правопорядка. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.

«И хотя инцидент произошел на федеральном контрольно-пропускном пункте, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка, я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД», — написал Меликов у себя в telegram-канале.

Цакаева задержали 17 апреля. К его внедорожнику подошли сотрудники полиции и в грубой форме «положили» его на землю, писала газета «Известия». По предварительным данным, задержание произошло из-за отказа Цакаева остановится по требованию полицейских.

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Инцидент с задержанием ГУ МЧС Чечни произошел на федеральном КПП, которые не находится в ведении дагестанских служб правопорядка. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов. «И хотя инцидент произошел на федеральном контрольно-пропускном пункте, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка, я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД», — написал Меликов у себя в telegram-канале. Цакаева задержали 17 апреля. К его внедорожнику подошли сотрудники полиции и в грубой форме «положили» его на землю, писала газета «Известия». По предварительным данным, задержание произошло из-за отказа Цакаева остановится по требованию полицейских.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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