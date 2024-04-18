Происшествия Еще один участок дамбы в Кургане дал протечку. Видео 19 апреля 2024 в 01:04 Размер текста - 17 + Дамбу укрепляют в микрорайоне Западный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На улице Профсоюзной в микрорайоне Западный (Курган) устраняют протечку в дамбе. Об этом сообщили очевидцы. «Вода прошла через дамбу в Западном. Количество людей и техники удивляет. На данный момент устраняют протечку в дамбе», — сообщается в telegram-канале «Курганистан». Еще одна протечка в дамбе обнаружена в микрорайоне Вороновка. На месте работают более 100 спасателей, которые пытаются как можно скорее укрепить сооружение. Уровень воды в Кургане поднялся до 1002 сантиметров. Главное о происходящем наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На улице Профсоюзной в микрорайоне Западный (Курган) устраняют протечку в дамбе. Об этом сообщили очевидцы. «Вода прошла через дамбу в Западном. Количество людей и техники удивляет. На данный момент устраняют протечку в дамбе», — сообщается в telegram-канале «Курганистан». Еще одна протечка в дамбе обнаружена в микрорайоне Вороновка. На месте работают более 100 спасателей, которые пытаются как можно скорее укрепить сооружение. Уровень воды в Кургане поднялся до 1002 сантиметров. Главное о происходящем наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям