Дамбу укрепляют в микрорайоне Западный
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
На улице Профсоюзной в микрорайоне Западный (Курган) устраняют протечку в дамбе. Об этом сообщили очевидцы.
«Вода прошла через дамбу в Западном. Количество людей и техники удивляет. На данный момент устраняют протечку в дамбе», — сообщается в telegram-канале «Курганистан».
Еще одна протечка в дамбе обнаружена в микрорайоне Вороновка. На месте работают более 100 спасателей, которые пытаются как можно скорее укрепить сооружение. Уровень воды в Кургане поднялся до 1002 сантиметров. Главное о происходящем наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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