18 апреля 2024

Еще один участок дамбы в Кургане дал протечку. Видео

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Водоналивная дамба на улице Профсоюзной. Курган, водоналивная дамба
Дамбу укрепляют в микрорайоне Западный Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

На улице Профсоюзной в микрорайоне Западный (Курган) устраняют протечку в дамбе. Об этом сообщили очевидцы.

«Вода прошла через дамбу в Западном. Количество людей и техники удивляет. На данный момент устраняют протечку в дамбе», — сообщается в telegram-канале «Курганистан».

Еще одна протечка в дамбе обнаружена в микрорайоне Вороновка. На месте работают более 100 спасателей, которые пытаются как можно скорее укрепить сооружение. Уровень воды в Кургане поднялся до 1002 сантиметров. Главное о происходящем наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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На улице Профсоюзной в микрорайоне Западный (Курган) устраняют протечку в дамбе. Об этом сообщили очевидцы. «Вода прошла через дамбу в Западном. Количество людей и техники удивляет. На данный момент устраняют протечку в дамбе», — сообщается в telegram-канале «Курганистан». Еще одна протечка в дамбе обнаружена в микрорайоне Вороновка. На месте работают более 100 спасателей, которые пытаются как можно скорее укрепить сооружение. Уровень воды в Кургане поднялся до 1002 сантиметров. Главное о происходящем наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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