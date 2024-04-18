WSJ: Байден хочет предложить Израилю сделку по признанию Палестины

19 апреля 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

Белый дом настаивает на подписании долгосрочного соглашения по признанию Палестины Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху склоняют принять новые обязательства по палестинской государственности. Администрация президента США Джо Байдена настаивает, чтобы он в ближайшие месяцы подписал долгосрочное дипломатическое соглашение. В обмен на это они предлагают дипломатическое признание со стороны Эр-Рияда, заявили официальные лица США и Саудовской Аравии. «Администрация Байдена настаивает на долгосрочном дипломатическом соглашении в ближайшие месяцы, которое заставит Нетаньяху принять новые обязательства по палестинской государственности в обмен на дипломатическое признание со стороны Эр-Рияда», — написало издание Wall Street Journal. Они ссылаются на свои источники, состоящие из официальных лиц США и Саудовской Аравии. В материале добавляют, что в качестве стимула к признанию Израилем Палестины Белый дом предлагает Эр-Рияду более формальные оборонные отношения с Вашингтоном, помощь в приобретении гражданской ядерной энергии и возобновление усилий по созданию палестинского государства. Переговоры по созданию нового пакета находятся на заключительной стадии. США заявили о своем намерении проголосовать против резолюции Совета Безопасности ООН, которая предусматривает принятие Палестины в число полноправных членов организации. Уточняется, что американская сторона поддерживает решение палестино-израильского конфликта, но считает, что действия ООН могут быть преждевременными и не способствовать достижению государственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху склоняют принять новые обязательства по палестинской государственности. Администрация президента США Джо Байдена настаивает, чтобы он в ближайшие месяцы подписал долгосрочное дипломатическое соглашение. В обмен на это они предлагают дипломатическое признание со стороны Эр-Рияда, заявили официальные лица США и Саудовской Аравии. «Администрация Байдена настаивает на долгосрочном дипломатическом соглашении в ближайшие месяцы, которое заставит Нетаньяху принять новые обязательства по палестинской государственности в обмен на дипломатическое признание со стороны Эр-Рияда», — написало издание Wall Street Journal. Они ссылаются на свои источники, состоящие из официальных лиц США и Саудовской Аравии. В материале добавляют, что в качестве стимула к признанию Израилем Палестины Белый дом предлагает Эр-Рияду более формальные оборонные отношения с Вашингтоном, помощь в приобретении гражданской ядерной энергии и возобновление усилий по созданию палестинского государства. Переговоры по созданию нового пакета находятся на заключительной стадии. США заявили о своем намерении проголосовать против резолюции Совета Безопасности ООН, которая предусматривает принятие Палестины в число полноправных членов организации. Уточняется, что американская сторона поддерживает решение палестино-израильского конфликта, но считает, что действия ООН могут быть преждевременными и не способствовать достижению государственности.