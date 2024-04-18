США вынесли свое решение по принятию Палестины в ООН

18 апреля 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

США выступили против принятия Палестины в ООН Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Соединенные Штаты заявили о своем намерении проголосовать против резолюции Совета Безопасности ООН, которая предусматривает принятие Палестины в число полноправных членов организации. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. «США намерены проголосовать против этого предложенного проекта резолюции СБ ООН», — сказал Пател. Его слова прозвучали во время трансяции на официальном youtube-канале Госдепартамента США. Пател уточнил, что американская сторона поддерживает решение палестино-израильского конфликта, но считает, что действия ООН по предоставлению Палестине статуса полноправного члена могут быть преждевременными и не способствовать достижению государственности. Эта позиция отражает долгосрочную политику США в отношении процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты заявили о своем намерении проголосовать против резолюции Совета Безопасности ООН, которая предусматривает принятие Палестины в число полноправных членов организации. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. «США намерены проголосовать против этого предложенного проекта резолюции СБ ООН», — сказал Пател. Его слова прозвучали во время трансяции на официальном youtube-канале Госдепартамента США. Пател уточнил, что американская сторона поддерживает решение палестино-израильского конфликта, но считает, что действия ООН по предоставлению Палестине статуса полноправного члена могут быть преждевременными и не способствовать достижению государственности. Эта позиция отражает долгосрочную политику США в отношении процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке.