США вынесли свое решение по принятию Палестины в ООН

Соединенные Штаты заявили о своем намерении проголосовать против резолюции Совета Безопасности ООН, которая предусматривает принятие Палестины в число полноправных членов организации. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
«США намерены проголосовать против этого предложенного проекта резолюции СБ ООН», — сказал Пател. Его слова прозвучали во время трансяции на официальном youtube-канале Госдепартамента США.
Пател уточнил, что американская сторона поддерживает решение палестино-израильского конфликта, но считает, что действия ООН по предоставлению Палестине статуса полноправного члена могут быть преждевременными и не способствовать достижению государственности. Эта позиция отражает долгосрочную политику США в отношении процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке.
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Соединенные Штаты заявили о своем намерении проголосовать против резолюции Совета Безопасности ООН, которая предусматривает принятие Палестины в число полноправных членов организации. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. «США намерены проголосовать против этого предложенного проекта резолюции СБ ООН», — сказал Пател. Его слова прозвучали во время трансяции на официальном youtube-канале Госдепартамента США. Пател уточнил, что американская сторона поддерживает решение палестино-израильского конфликта, но считает, что действия ООН по предоставлению Палестине статуса полноправного члена могут быть преждевременными и не способствовать достижению государственности. Эта позиция отражает долгосрочную политику США в отношении процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке.