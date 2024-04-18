18 апреля 2024

«Известия»: в РФ выросло количество осужденных за коррупцию

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Увеличение составило 10-14% в зависимости от квалификации преступления Фото:

В России растет количество осужденных за коррупцию. Число приговоров за получение взяток выросло в России за год почти на 14%. Об этом пишут «Известия».

«В 2023 году за взятки в стране были осуждены 1914 человек. Это на 13,6% выше, чем в 2022 год», — говорится в материале. Издание ссылается на анализ статистики судебного департамента при Верховном суде РФ.

Помимо увеличения числа взяточников, на 10% в стране увеличилось число приговоренных за дачу взятки. За это преступление в 2023 году было осуждено 2363 человека.

Адвокат Виталий Буркин считает, что чиновники часто пытаются добиться переквалификации обвинения во взятке на мошенничество. По статье о мошенничестве можно получить меньший срок и избежать многомиллионных штрафов.

Ранее заместителя начальника ГУ МЧС Москвы Сергея Зотова осудили на 2,6 года тюрьмы за получение и дачу взяток. Зотов признан виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», и двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291 УК РФ «Дача взятки».

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В России растет количество осужденных за коррупцию. Число приговоров за получение взяток выросло в России за год почти на 14%. Об этом пишут «Известия». «В 2023 году за взятки в стране были осуждены 1914 человек. Это на 13,6% выше, чем в 2022 год», — говорится в материале. Издание ссылается на анализ статистики судебного департамента при Верховном суде РФ. Помимо увеличения числа взяточников, на 10% в стране увеличилось число приговоренных за дачу взятки. За это преступление в 2023 году было осуждено 2363 человека. Адвокат Виталий Буркин считает, что чиновники часто пытаются добиться переквалификации обвинения во взятке на мошенничество. По статье о мошенничестве можно получить меньший срок и избежать многомиллионных штрафов. Ранее заместителя начальника ГУ МЧС Москвы Сергея Зотова осудили на 2,6 года тюрьмы за получение и дачу взяток. Зотов признан виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», и двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291 УК РФ «Дача взятки».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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