«Известия»: в РФ выросло количество осужденных за коррупцию

В России растет количество осужденных за коррупцию. Число приговоров за получение взяток выросло в России за год почти на 14%. Об этом пишут «Известия».
«В 2023 году за взятки в стране были осуждены 1914 человек. Это на 13,6% выше, чем в 2022 год», — говорится в материале. Издание ссылается на анализ статистики судебного департамента при Верховном суде РФ.
Помимо увеличения числа взяточников, на 10% в стране увеличилось число приговоренных за дачу взятки. За это преступление в 2023 году было осуждено 2363 человека.
Адвокат Виталий Буркин считает, что чиновники часто пытаются добиться переквалификации обвинения во взятке на мошенничество. По статье о мошенничестве можно получить меньший срок и избежать многомиллионных штрафов.
Ранее заместителя начальника ГУ МЧС Москвы Сергея Зотова осудили на 2,6 года тюрьмы за получение и дачу взяток. Зотов признан виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», и двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291 УК РФ «Дача взятки».
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