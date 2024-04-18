«Известия»: в РФ выросло количество осужденных за коррупцию

19 апреля 2024 в 03:27 Размер текста - 17 +

Увеличение составило 10-14% в зависимости от квалификации преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России растет количество осужденных за коррупцию. Число приговоров за получение взяток выросло в России за год почти на 14%. Об этом пишут «Известия». «В 2023 году за взятки в стране были осуждены 1914 человек. Это на 13,6% выше, чем в 2022 год», — говорится в материале. Издание ссылается на анализ статистики судебного департамента при Верховном суде РФ. Помимо увеличения числа взяточников, на 10% в стране увеличилось число приговоренных за дачу взятки. За это преступление в 2023 году было осуждено 2363 человека. Адвокат Виталий Буркин считает, что чиновники часто пытаются добиться переквалификации обвинения во взятке на мошенничество. По статье о мошенничестве можно получить меньший срок и избежать многомиллионных штрафов. Ранее заместителя начальника ГУ МЧС Москвы Сергея Зотова осудили на 2,6 года тюрьмы за получение и дачу взяток. Зотов признан виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», и двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291 УК РФ «Дача взятки». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России растет количество осужденных за коррупцию. Число приговоров за получение взяток выросло в России за год почти на 14%. Об этом пишут «Известия». «В 2023 году за взятки в стране были осуждены 1914 человек. Это на 13,6% выше, чем в 2022 год», — говорится в материале. Издание ссылается на анализ статистики судебного департамента при Верховном суде РФ. Помимо увеличения числа взяточников, на 10% в стране увеличилось число приговоренных за дачу взятки. За это преступление в 2023 году было осуждено 2363 человека. Адвокат Виталий Буркин считает, что чиновники часто пытаются добиться переквалификации обвинения во взятке на мошенничество. По статье о мошенничестве можно получить меньший срок и избежать многомиллионных штрафов. Ранее заместителя начальника ГУ МЧС Москвы Сергея Зотова осудили на 2,6 года тюрьмы за получение и дачу взяток. Зотов признан виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», и двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291 УК РФ «Дача взятки».