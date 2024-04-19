Сотрудники МЧС из Екатеринбурга спасли курганца с тремя собаками от паводка. Видео

19 апреля 2024 в 04:18 Размер текста - 17 +

Специалисты доставили мужчину и собак в безопасное место Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане сотрудники МЧС России из Екатеринбурга спасли мужчину с тремя собаками из зоны подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Из-за подъема воды житель не смог самостоятельно покинуть зону подтопления. Специалисты из Екатеринбурга, направленные для помощи пострадавшим от наводнения, спасли мужчину с собаками. Хозяина и питомцев доставили в безопасное место», — сообщили в telegram-канале МЧС России. Ранее сотрудники МЧС эвакуировали из затопленного микрорайона Смолино священника с иконами. Отец Владимир остался в затопленном здании, чтобы спасти ценности храма, иконы и церковную утварь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане сотрудники МЧС России из Екатеринбурга спасли мужчину с тремя собаками из зоны подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Из-за подъема воды житель не смог самостоятельно покинуть зону подтопления. Специалисты из Екатеринбурга, направленные для помощи пострадавшим от наводнения, спасли мужчину с собаками. Хозяина и питомцев доставили в безопасное место», — сообщили в telegram-канале МЧС России. Ранее сотрудники МЧС эвакуировали из затопленного микрорайона Смолино священника с иконами. Отец Владимир остался в затопленном здании, чтобы спасти ценности храма, иконы и церковную утварь.