Сотрудники МЧС из Екатеринбурга спасли курганца с тремя собаками от паводка. Видео

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Эвакуация из н.п. Тополя. Курган, спасатели, паводок, лодка
Специалисты доставили мужчину и собак в безопасное место Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане сотрудники МЧС России из Екатеринбурга спасли мужчину с тремя собаками из зоны подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Из-за подъема воды житель не смог самостоятельно покинуть зону подтопления. Специалисты из Екатеринбурга, направленные для помощи пострадавшим от наводнения, спасли мужчину с собаками. Хозяина и питомцев доставили в безопасное место», — сообщили в telegram-канале МЧС России.

Ранее сотрудники МЧС эвакуировали из затопленного микрорайона Смолино священника с иконами. Отец Владимир остался в затопленном здании, чтобы спасти ценности храма, иконы и церковную утварь.

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В Кургане сотрудники МЧС России из Екатеринбурга спасли мужчину с тремя собаками из зоны подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Из-за подъема воды житель не смог самостоятельно покинуть зону подтопления. Специалисты из Екатеринбурга, направленные для помощи пострадавшим от наводнения, спасли мужчину с собаками. Хозяина и питомцев доставили в безопасное место», — сообщили в telegram-канале МЧС России. Ранее сотрудники МЧС эвакуировали из затопленного микрорайона Смолино священника с иконами. Отец Владимир остался в затопленном здании, чтобы спасти ценности храма, иконы и церковную утварь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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