В Кургане сотрудники МЧС России из Екатеринбурга спасли мужчину с тремя собаками из зоны подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Из-за подъема воды житель не смог самостоятельно покинуть зону подтопления. Специалисты из Екатеринбурга, направленные для помощи пострадавшим от наводнения, спасли мужчину с собаками. Хозяина и питомцев доставили в безопасное место», — сообщили в telegram-канале МЧС России.
Ранее сотрудники МЧС эвакуировали из затопленного микрорайона Смолино священника с иконами. Отец Владимир остался в затопленном здании, чтобы спасти ценности храма, иконы и церковную утварь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.