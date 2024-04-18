Иностранные банки помешали выводу российских ценных бумаг

19 апреля 2024 в 04:04 Размер текста - 17 +

Позиция банков ограничивает возможности россиян по переводу активов в отечественные депозитарии (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Некоторые банки в Швейцарии, Великобритании, Евросоюзе и США отказались сообщать российским клиентам информацию о статусе их собственных ценных бумаг. Об этом сообщили представители мультисемейного офиса ITSWM и швейцарского юридического бюро LEOLEX. «Несколько банков Швейцарии, Великобритании, ЕС и США отказались предоставлять российским клиентам информацию о статусе их собственных ценных бумаг. Такая позиция банков ограничивает возможности россиян по переводу активов в отечественные депозитарии и участию в замещении еврооблигаций», — передает газета «Ведомости». Речь идет о состоятельных клиентах, сказано в тексте. Например, порог входа в швейцарские банки повысили до 5—10 млн долларов как для новых, так и для существующих клиентов из России. Ранее сообщалось, что банки из Евросоюза, США и Великобритании готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян. Спрос составляет десятки миллиардов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые банки в Швейцарии, Великобритании, Евросоюзе и США отказались сообщать российским клиентам информацию о статусе их собственных ценных бумаг. Об этом сообщили представители мультисемейного офиса ITSWM и швейцарского юридического бюро LEOLEX. «Несколько банков Швейцарии, Великобритании, ЕС и США отказались предоставлять российским клиентам информацию о статусе их собственных ценных бумаг. Такая позиция банков ограничивает возможности россиян по переводу активов в отечественные депозитарии и участию в замещении еврооблигаций», — передает газета «Ведомости». Речь идет о состоятельных клиентах, сказано в тексте. Например, порог входа в швейцарские банки повысили до 5—10 млн долларов как для новых, так и для существующих клиентов из России. Ранее сообщалось, что банки из Евросоюза, США и Великобритании готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян. Спрос составляет десятки миллиардов рублей.