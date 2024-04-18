18 апреля 2024

Иностранные банки помешали выводу российских ценных бумаг

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-подход в уральском отделении ЦБ РФ. Екатеринбург , банк, центробанк, наличка, рубль, цб рф, центральный банк россии
Позиция банков ограничивает возможности россиян по переводу активов в отечественные депозитарии (архивное фото) Фото:

Некоторые банки в Швейцарии, Великобритании, Евросоюзе и США отказались сообщать российским клиентам информацию о статусе их собственных ценных бумаг. Об этом сообщили представители мультисемейного офиса ITSWM и швейцарского юридического бюро LEOLEX.

«Несколько банков Швейцарии, Великобритании, ЕС и США отказались предоставлять российским клиентам информацию о статусе их собственных ценных бумаг. Такая позиция банков ограничивает возможности россиян по переводу активов в отечественные депозитарии и участию в замещении еврооблигаций», — передает газета «Ведомости».

Речь идет о состоятельных клиентах, сказано в тексте. Например, порог входа в швейцарские банки повысили до 5—10 млн долларов как для новых, так и для существующих клиентов из России.

Ранее сообщалось, что банки из Евросоюза, США и Великобритании готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян. Спрос составляет десятки миллиардов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Некоторые банки в Швейцарии, Великобритании, Евросоюзе и США отказались сообщать российским клиентам информацию о статусе их собственных ценных бумаг. Об этом сообщили представители мультисемейного офиса ITSWM и швейцарского юридического бюро LEOLEX. «Несколько банков Швейцарии, Великобритании, ЕС и США отказались предоставлять российским клиентам информацию о статусе их собственных ценных бумаг. Такая позиция банков ограничивает возможности россиян по переводу активов в отечественные депозитарии и участию в замещении еврооблигаций», — передает газета «Ведомости». Речь идет о состоятельных клиентах, сказано в тексте. Например, порог входа в швейцарские банки повысили до 5—10 млн долларов как для новых, так и для существующих клиентов из России. Ранее сообщалось, что банки из Евросоюза, США и Великобритании готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян. Спрос составляет десятки миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...