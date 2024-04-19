Граждане РФ разделились в вопросе, представляют ли партии страны их интересы

Почти половина россиян считает, что партии страны представляют их интересы, в то время как другая половина считает иначе. Такие результаты опроса представил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов.
«О том, что существуют партии, которые выражают их интересы, говорят 43% россиян. А не видят, что такое представительство есть, 42% опрошенных», — передает газета «Ведомости».
Также 45% опрошенных считают, что уменьшение числа партий было бы лучшим вариантом. Другие 37% считают, что количество партий должно оставаться на текущем уровне, и только 10% высказывают мнение о том, что партий должно стать больше.
В начале апреля ВЦИОМ сообщил, что абсолютное большинство россиян (93%) против того, чтобы покидать Россию. Впервые с 1991 года граждане не хотят эмигрировать.
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