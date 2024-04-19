Граждане РФ разделились в вопросе, представляют ли партии страны их интересы

43% россиян считают, что существуют партии, которые выражают их интересы
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, депутат, дума, политические партии, заксобрание, депутатские фракции
10% россиян высказывают мнение о том, что партий должно стать больше (архивное фото) Фото:

Почти половина россиян считает, что партии страны представляют их интересы, в то время как другая половина считает иначе. Такие результаты опроса представил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов.

«О том, что существуют партии, которые выражают их интересы, говорят 43% россиян. А не видят, что такое представительство есть, 42% опрошенных», — передает газета «Ведомости».

Также 45% опрошенных считают, что уменьшение числа партий было бы лучшим вариантом. Другие 37% считают, что количество партий должно оставаться на текущем уровне, и только 10% высказывают мнение о том, что партий должно стать больше.

В начале апреля ВЦИОМ сообщил, что абсолютное большинство россиян (93%) против того, чтобы покидать Россию. Впервые с 1991 года граждане не хотят эмигрировать.

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Почти половина россиян считает, что партии страны представляют их интересы, в то время как другая половина считает иначе. Такие результаты опроса представил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов. «О том, что существуют партии, которые выражают их интересы, говорят 43% россиян. А не видят, что такое представительство есть, 42% опрошенных», — передает газета «Ведомости». Также 45% опрошенных считают, что уменьшение числа партий было бы лучшим вариантом. Другие 37% считают, что количество партий должно оставаться на текущем уровне, и только 10% высказывают мнение о том, что партий должно стать больше. В начале апреля ВЦИОМ сообщил, что абсолютное большинство россиян (93%) против того, чтобы покидать Россию. Впервые с 1991 года граждане не хотят эмигрировать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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