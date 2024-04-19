Киносети РФ отказались от пиратства после ультиматума прокатчиков

19 апреля 2024 в 07:02 Размер текста - 17 +

Крупные сети кинотеатров России убрали из расписания пиратские фильмы на период с 18 апреля по 12 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Крупные сети кинотеатров отказались от пиратских фильмов на период с 18 апреля по 12 мая. Дело в том, что дистрибьюторы направили им письма с ультиматумом, где пригрозили не давать доступ к легальным кинокартинам тем сетям, которые практикуют теневой прокат, выяснили «РБК». «Кинотеатры исключили из афиш пиратский контент после ультиматума прокатчиков, пригрозивших не давать доступ к легальным фильмам сетям, практикующим теневой прокат. … Ряд дистрибьюторов, в том числе компания „Атмосфера кино“, направили кинотеатральным сетям письма, в которых „предлагали“ не показывать пиратский контент с 18 апреля по 12 мая», — написало издание. Таким образом кинотеатры призвали поддержать отечественные фильмы в период выхода масштабных картин. Эксперты считают, что по истечении заявленного срока эта практика будет носить постоянный характер. Российские кинотеатры по итогам 2022 года потеряли несколько миллиардов рублей из-за отмены проката голливудских фильмов. Доходы прокатчиков находились на уровне 2020 года, когда кинозалы были закрыты из-за пандемии COVID-19. Зампредседателя комитета Госдумы по культуре, киноактриса, Заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко раскрыла, как власти России пытались оживить кинотеатры. Они внедряли создание уроков для школьников и контент для «Пушкинских карт» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупные сети кинотеатров отказались от пиратских фильмов на период с 18 апреля по 12 мая. Дело в том, что дистрибьюторы направили им письма с ультиматумом, где пригрозили не давать доступ к легальным кинокартинам тем сетям, которые практикуют теневой прокат, выяснили «РБК». «Кинотеатры исключили из афиш пиратский контент после ультиматума прокатчиков, пригрозивших не давать доступ к легальным фильмам сетям, практикующим теневой прокат. … Ряд дистрибьюторов, в том числе компания „Атмосфера кино“, направили кинотеатральным сетям письма, в которых „предлагали“ не показывать пиратский контент с 18 апреля по 12 мая», — написало издание. Таким образом кинотеатры призвали поддержать отечественные фильмы в период выхода масштабных картин. Эксперты считают, что по истечении заявленного срока эта практика будет носить постоянный характер. Российские кинотеатры по итогам 2022 года потеряли несколько миллиардов рублей из-за отмены проката голливудских фильмов. Доходы прокатчиков находились на уровне 2020 года, когда кинозалы были закрыты из-за пандемии COVID-19. Зампредседателя комитета Госдумы по культуре, киноактриса, Заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко раскрыла, как власти России пытались оживить кинотеатры. Они внедряли создание уроков для школьников и контент для «Пушкинских карт»