Депутат Госдумы раскрыла, как власти России пытаются оживить кинотеатры

Депутат Госдумы Драпеко предложила ввести киноуроки по истории, химии, литературе для развития отрасли

28 апреля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Кинотеатры должны вкладывать деньги в рекламу проката отечественных фильмов, считает Елена Драпеко Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Вернуть жизнь кинотеатрам в России можно через создание уроков для школьников и контента для «Пушкинских карт» (позволяет юношам и девушкам страны в возрасте от 14 до 22 лет посещать музеи, кинотеатры, выставки за счет средств федерального бюджета). Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, киноактриса, Заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко. «Те, кто работал в основном на Голливудской продукции, просят у правительства финансовой помощи, но мы властям советовали поступить иначе — дать деньги не им, чтобы они пропагандировали ценности западной культуры, а нашим гражданам. Дать разрешение оплачивать [билеты в кинотеатры] через „Пушкинскую карту“ и выделять деньги для системы образования на киноуроки. Киносети должны научиться работать с населением за счет показа отечественных полезных фильмов по истории, литературе. Вкладываться в рекламу, заказывать ленты, которые население с удовольствием смотрит. Они должны разговаривать с киностудиями, какие фильмы им нужны, вкладываться в кинопроизводство, тогда будет, что показывать. Муниципальные кинотеатры в маленьких городах все работают с населением», — объяснила Елена Драпеко. По словам депутата Госдумы, созданные в кинотеатрах уроки для школьников позволят подрастающему поколению быстрее закреплять пройденный материал. «Дети проходят про фараонов, — пусть они идут в кинотеатр и смотрят шикарный фильм про фараонов. Или ленту по российской истории, как Суворов Измаил брал, по Великой Отечественной войне, про наших ученых. Почему, когда изучают химию, не посмотреть прекрасный фильм „Менделеев“ о том, кто он такой, как он изобрел свою таблицу. Детям это запомнится гораздо больше, чем сухие уроки. У нас есть прекрасный старый фильм о Попове, который изобрел радио, о Лермонтове. Вот пусть они вместе со школами организуют эти уроки для детей. Учебным заведениям дать деньги на то, чтобы они оплачивали эти билеты в кинотеатры», — подчеркнула Драпеко. По данным РБК, выручка крупнейших российских киносетей по итогам 2022 года упала примерно в два раза. У АО «Синема парк» («Формула кино» и «Синема парк»), управляющей 65-ю кинотеатрами, чистый убыток составил 1,8 млрд рублей против 861,8 млн прибыли в 2021 году. У сети «Киномакс» убытка — почти 1 млрд рублей, у «Синема Стар» — 40 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вернуть жизнь кинотеатрам в России можно через создание уроков для школьников и контента для «Пушкинских карт» (позволяет юношам и девушкам страны в возрасте от 14 до 22 лет посещать музеи, кинотеатры, выставки за счет средств федерального бюджета). Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, киноактриса, Заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко. «Те, кто работал в основном на Голливудской продукции, просят у правительства финансовой помощи, но мы властям советовали поступить иначе — дать деньги не им, чтобы они пропагандировали ценности западной культуры, а нашим гражданам. Дать разрешение оплачивать [билеты в кинотеатры] через „Пушкинскую карту“ и выделять деньги для системы образования на киноуроки. Киносети должны научиться работать с населением за счет показа отечественных полезных фильмов по истории, литературе. Вкладываться в рекламу, заказывать ленты, которые население с удовольствием смотрит. Они должны разговаривать с киностудиями, какие фильмы им нужны, вкладываться в кинопроизводство, тогда будет, что показывать. Муниципальные кинотеатры в маленьких городах все работают с населением», — объяснила Елена Драпеко. По словам депутата Госдумы, созданные в кинотеатрах уроки для школьников позволят подрастающему поколению быстрее закреплять пройденный материал. «Дети проходят про фараонов, — пусть они идут в кинотеатр и смотрят шикарный фильм про фараонов. Или ленту по российской истории, как Суворов Измаил брал, по Великой Отечественной войне, про наших ученых. Почему, когда изучают химию, не посмотреть прекрасный фильм „Менделеев“ о том, кто он такой, как он изобрел свою таблицу. Детям это запомнится гораздо больше, чем сухие уроки. У нас есть прекрасный старый фильм о Попове, который изобрел радио, о Лермонтове. Вот пусть они вместе со школами организуют эти уроки для детей. Учебным заведениям дать деньги на то, чтобы они оплачивали эти билеты в кинотеатры», — подчеркнула Драпеко. По данным РБК, выручка крупнейших российских киносетей по итогам 2022 года упала примерно в два раза. У АО «Синема парк» («Формула кино» и «Синема парк»), управляющей 65-ю кинотеатрами, чистый убыток составил 1,8 млрд рублей против 861,8 млн прибыли в 2021 году. У сети «Киномакс» убытка — почти 1 млрд рублей, у «Синема Стар» — 40 млн рублей.