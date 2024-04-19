ВСУ не смогли справиться с оставленной в поле российской техникой

РИАН: российская РЭБ не дала ВСУ уничтожить оставленный в поле «Солнцепек»

19 апреля 2024 в 07:14 Размер текста - 17 +

Бойцы РФ могли оставить «Солнцепек» из-за неисправности, предположил разработчик системы РЭБ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска оставили тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек» на одном из участков фронта. Однако ВСУ не смогли поразить технику из-за установленного на ней мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез». Об этом сообщил разработчик системы по имени Станислав. По словам разработчика, бойцы РФ могли оставить «Солнцепек» из-за какой-то неисправности. Несмотря на то, что ТОС простояла всю ночь, ее все же защитила система «Волнорез». «Где-то шесть часов „Солнцепек“ стоял в чистом поле, противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и все равно не смог поразить», — рассказал Станислав РИА Новости. Ранее СМИ уже писали о том, что российские системы РЭБ успешно глушат технику и оружие противника в зоне спецоперации. Также западные эксперты заявляли, что ВСУ находятся в бедственном положении из-за совершенствующейся радиоэлектронной борьбы у российских войск, пишет Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска оставили тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек» на одном из участков фронта. Однако ВСУ не смогли поразить технику из-за установленного на ней мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез». Об этом сообщил разработчик системы по имени Станислав. По словам разработчика, бойцы РФ могли оставить «Солнцепек» из-за какой-то неисправности. Несмотря на то, что ТОС простояла всю ночь, ее все же защитила система «Волнорез». «Где-то шесть часов „Солнцепек“ стоял в чистом поле, противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и все равно не смог поразить», — рассказал Станислав РИА Новости. Ранее СМИ уже писали о том, что российские системы РЭБ успешно глушат технику и оружие противника в зоне спецоперации. Также западные эксперты заявляли, что ВСУ находятся в бедственном положении из-за совершенствующейся радиоэлектронной борьбы у российских войск, пишет Life.