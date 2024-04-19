ВСУ не смогли справиться с оставленной в поле российской техникой

РИАН: российская РЭБ не дала ВСУ уничтожить оставленный в поле «Солнцепек»
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Бойцы РФ могли оставить «Солнцепек» из-за неисправности, предположил разработчик системы РЭБ Фото:
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Российские войска оставили тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек» на одном из участков фронта. Однако ВСУ не смогли поразить технику из-за установленного на ней мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез». Об этом сообщил разработчик системы по имени Станислав.

По словам разработчика, бойцы РФ могли оставить «Солнцепек» из-за какой-то неисправности. Несмотря на то, что ТОС простояла всю ночь, ее все же защитила система «Волнорез». «Где-то шесть часов „Солнцепек“ стоял в чистом поле, противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и все равно не смог поразить», — рассказал Станислав РИА Новости.

Ранее СМИ уже писали о том, что российские системы РЭБ успешно глушат технику и оружие противника в зоне спецоперации. Также западные эксперты заявляли, что ВСУ находятся в бедственном положении из-за совершенствующейся радиоэлектронной борьбы у российских войск, пишет Life.

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Российские войска оставили тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек» на одном из участков фронта. Однако ВСУ не смогли поразить технику из-за установленного на ней мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез». Об этом сообщил разработчик системы по имени Станислав. По словам разработчика, бойцы РФ могли оставить «Солнцепек» из-за какой-то неисправности. Несмотря на то, что ТОС простояла всю ночь, ее все же защитила система «Волнорез». «Где-то шесть часов „Солнцепек“ стоял в чистом поле, противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и все равно не смог поразить», — рассказал Станислав РИА Новости. Ранее СМИ уже писали о том, что российские системы РЭБ успешно глушат технику и оружие противника в зоне спецоперации. Также западные эксперты заявляли, что ВСУ находятся в бедственном положении из-за совершенствующейся радиоэлектронной борьбы у российских войск, пишет Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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