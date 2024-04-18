18 апреля 2024

В Кургане под воду начали уходить машины. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В СНТ «Нефтяник» машина ушла под воду
В СНТ «Нефтяник» машина ушла под воду Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане в СНТ «Нефтяник» в микрорайоне Вороновка (напротив аэропорта) автомобиль погрузился в воду. Об этом передает журналист URA.RU.

«Машина погружается в воду, как и дома. Само дачное садоводство находится вдоль поймы Тобола. Оно расположено по другую сторону дамбы, которая разделяет СНТ и дорогу по улице Гагарина. Вода поднимается все выше. Вдоль дамбы появились трещины. Оперативно к месту подъехал КАМАЗ с глиной и начал засыпать это место», — передает журналист.

Дамба в микрорайонах Вороновка и Восточный начали отслаиваться. Оперативные службы и добровольцы сразу же выехали и укрепили опасное место. Люди и техника работали всю ночь. Вода в Тоболе достигла уровня 1008 см к 08:00 19 апреля.

Машину затопила в СНТ напротив аэропорта
Машину затопила в СНТ напротив аэропорта

Ранее добровольцы обнаружили слабое место в дамбе в Вороновке. Там обнаружена свежая глина, которая не уплотнена. На место оперативно подогнали КАМАЗ, который привез новую партию глины для укрепления.

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В Кургане в СНТ «Нефтяник» в микрорайоне Вороновка (напротив аэропорта) автомобиль погрузился в воду. Об этом передает журналист URA.RU. «Машина погружается в воду, как и дома. Само дачное садоводство находится вдоль поймы Тобола. Оно расположено по другую сторону дамбы, которая разделяет СНТ и дорогу по улице Гагарина. Вода поднимается все выше. Вдоль дамбы появились трещины. Оперативно к месту подъехал КАМАЗ с глиной и начал засыпать это место», — передает журналист. Дамба в микрорайонах Вороновка и Восточный начали отслаиваться. Оперативные службы и добровольцы сразу же выехали и укрепили опасное место. Люди и техника работали всю ночь. Вода в Тоболе достигла уровня 1008 см к 08:00 19 апреля. Ранее добровольцы обнаружили слабое место в дамбе в Вороновке. Там обнаружена свежая глина, которая не уплотнена. На место оперативно подогнали КАМАЗ, который привез новую партию глины для укрепления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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