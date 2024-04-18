В Кургане под воду начали уходить машины. Фото, видео

19 апреля 2024 в 08:58 Размер текста - 17 +

В СНТ «Нефтяник» машина ушла под воду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане в СНТ «Нефтяник» в микрорайоне Вороновка (напротив аэропорта) автомобиль погрузился в воду. Об этом передает журналист URA.RU. «Машина погружается в воду, как и дома. Само дачное садоводство находится вдоль поймы Тобола. Оно расположено по другую сторону дамбы, которая разделяет СНТ и дорогу по улице Гагарина. Вода поднимается все выше. Вдоль дамбы появились трещины. Оперативно к месту подъехал КАМАЗ с глиной и начал засыпать это место», — передает журналист. Дамба в микрорайонах Вороновка и Восточный начали отслаиваться. Оперативные службы и добровольцы сразу же выехали и укрепили опасное место. Люди и техника работали всю ночь. Вода в Тоболе достигла уровня 1008 см к 08:00 19 апреля. Машину затопила в СНТ напротив аэропорта Скрин с сайта 2GIS Ранее добровольцы обнаружили слабое место в дамбе в Вороновке. Там обнаружена свежая глина, которая не уплотнена. На место оперативно подогнали КАМАЗ, который привез новую партию глины для укрепления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в СНТ «Нефтяник» в микрорайоне Вороновка (напротив аэропорта) автомобиль погрузился в воду. Об этом передает журналист URA.RU. «Машина погружается в воду, как и дома. Само дачное садоводство находится вдоль поймы Тобола. Оно расположено по другую сторону дамбы, которая разделяет СНТ и дорогу по улице Гагарина. Вода поднимается все выше. Вдоль дамбы появились трещины. Оперативно к месту подъехал КАМАЗ с глиной и начал засыпать это место», — передает журналист. Дамба в микрорайонах Вороновка и Восточный начали отслаиваться. Оперативные службы и добровольцы сразу же выехали и укрепили опасное место. Люди и техника работали всю ночь. Вода в Тоболе достигла уровня 1008 см к 08:00 19 апреля. Ранее добровольцы обнаружили слабое место в дамбе в Вороновке. Там обнаружена свежая глина, которая не уплотнена. На место оперативно подогнали КАМАЗ, который привез новую партию глины для укрепления.