Дамба в районе Вороновка в Кургане опасна в месте, где сделана свежая насыпь. Ее может прорвать сильным течением, сообщили корреспонденту URA.RU Александр Русинов и Леонид Кормильев из гуманитарного добровольческого корпуса.
«Это очень опасное место, это свежая насыпь. Здесь был проезд. Нужно быть предельно внимательными и аккуратными. Если насыпь осыпалась — мы сообщаем, потому что ни в коем случае нельзя допустить [прорыва]», — рассказал доброволец корреспонденту.
Было сделано дополнительное укрепление дамбы глиной, также были положены мешки, но при этом новая насыпь быстро подтопляется. «Вода подступает, слышно сильное течение. Вода все подмывает», — отметил журналист.
В дамбе в Вороновке обнаружили протечку из-за сильной гидравлической нагрузки. На место съехались спасатели и техника, которые как можно скорее старались укрепить сооружение. Тем временем уровень воды в Тоболе превысил рекорд 1994 года, став самым высоким за 75 лет. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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Дамба в районе Вороновка в Кургане опасна в месте, где сделана свежая насыпь. Ее может прорвать сильным течением, сообщили корреспонденту URA.RU Александр Русинов и Леонид Кормильев из гуманитарного добровольческого корпуса. «Это очень опасное место, это свежая насыпь. Здесь был проезд. Нужно быть предельно внимательными и аккуратными. Если насыпь осыпалась — мы сообщаем, потому что ни в коем случае нельзя допустить [прорыва]», — рассказал доброволец корреспонденту. Было сделано дополнительное укрепление дамбы глиной, также были положены мешки, но при этом новая насыпь быстро подтопляется. «Вода подступает, слышно сильное течение. Вода все подмывает», — отметил журналист. В дамбе в Вороновке обнаружили протечку из-за сильной гидравлической нагрузки. На место съехались спасатели и техника, которые как можно скорее старались укрепить сооружение. Тем временем уровень воды в Тоболе превысил рекорд 1994 года, став самым высоким за 75 лет. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.