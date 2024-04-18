Самое опасное место в дамбе в Кургане, которую может прорвать, обнаружили добровольцы. Видео

В микрорайоне Кургана укрепили дамбу из-за риска прорыва

19 апреля 2024 в 07:58 Размер текста - 17 +

Дамбу в Вороновке быстро укрепляли из-за угрозы прорыва Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Дамба в районе Вороновка в Кургане опасна в месте, где сделана свежая насыпь. Ее может прорвать сильным течением, сообщили корреспонденту URA.RU Александр Русинов и Леонид Кормильев из гуманитарного добровольческого корпуса. «Это очень опасное место, это свежая насыпь. Здесь был проезд. Нужно быть предельно внимательными и аккуратными. Если насыпь осыпалась — мы сообщаем, потому что ни в коем случае нельзя допустить [прорыва]», — рассказал доброволец корреспонденту. Было сделано дополнительное укрепление дамбы глиной, также были положены мешки, но при этом новая насыпь быстро подтопляется. «Вода подступает, слышно сильное течение. Вода все подмывает», — отметил журналист. В дамбе в Вороновке обнаружили протечку из-за сильной гидравлической нагрузки. На место съехались спасатели и техника, которые как можно скорее старались укрепить сооружение. Тем временем уровень воды в Тоболе превысил рекорд 1994 года, став самым высоким за 75 лет. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дамба в районе Вороновка в Кургане опасна в месте, где сделана свежая насыпь. Ее может прорвать сильным течением, сообщили корреспонденту URA.RU Александр Русинов и Леонид Кормильев из гуманитарного добровольческого корпуса. «Это очень опасное место, это свежая насыпь. Здесь был проезд. Нужно быть предельно внимательными и аккуратными. Если насыпь осыпалась — мы сообщаем, потому что ни в коем случае нельзя допустить [прорыва]», — рассказал доброволец корреспонденту. Было сделано дополнительное укрепление дамбы глиной, также были положены мешки, но при этом новая насыпь быстро подтопляется. «Вода подступает, слышно сильное течение. Вода все подмывает», — отметил журналист. В дамбе в Вороновке обнаружили протечку из-за сильной гидравлической нагрузки. На место съехались спасатели и техника, которые как можно скорее старались укрепить сооружение. Тем временем уровень воды в Тоболе превысил рекорд 1994 года, став самым высоким за 75 лет. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.