18 апреля 2024

Самое опасное место в дамбе в Кургане, которую может прорвать, обнаружили добровольцы. Видео

В микрорайоне Кургана укрепили дамбу из-за риска прорыва
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Малое Чаусово
Дамбу в Вороновке быстро укрепляли из-за угрозы прорыва Фото:
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Дамба в районе Вороновка в Кургане опасна в месте, где сделана свежая насыпь. Ее может прорвать сильным течением, сообщили корреспонденту URA.RU Александр Русинов и Леонид Кормильев из гуманитарного добровольческого корпуса.

«Это очень опасное место, это свежая насыпь. Здесь был проезд. Нужно быть предельно внимательными и аккуратными. Если насыпь осыпалась — мы сообщаем, потому что ни в коем случае нельзя допустить [прорыва]», — рассказал доброволец корреспонденту.

Было сделано дополнительное укрепление дамбы глиной, также были положены мешки, но при этом новая насыпь быстро подтопляется. «Вода подступает, слышно сильное течение. Вода все подмывает», — отметил журналист.

В дамбе в Вороновке обнаружили протечку из-за сильной гидравлической нагрузки. На место съехались спасатели и техника, которые как можно скорее старались укрепить сооружение. Тем временем уровень воды в Тоболе превысил рекорд 1994 года, став самым высоким за 75 лет. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Дамба в районе Вороновка в Кургане опасна в месте, где сделана свежая насыпь. Ее может прорвать сильным течением, сообщили корреспонденту URA.RU Александр Русинов и Леонид Кормильев из гуманитарного добровольческого корпуса. «Это очень опасное место, это свежая насыпь. Здесь был проезд. Нужно быть предельно внимательными и аккуратными. Если насыпь осыпалась — мы сообщаем, потому что ни в коем случае нельзя допустить [прорыва]», — рассказал доброволец корреспонденту. Было сделано дополнительное укрепление дамбы глиной, также были положены мешки, но при этом новая насыпь быстро подтопляется. «Вода подступает, слышно сильное течение. Вода все подмывает», — отметил журналист. В дамбе в Вороновке обнаружили протечку из-за сильной гидравлической нагрузки. На место съехались спасатели и техника, которые как можно скорее старались укрепить сооружение. Тем временем уровень воды в Тоболе превысил рекорд 1994 года, став самым высоким за 75 лет. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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