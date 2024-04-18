Пермяков зовут собирать в лесу ягоды за 500 тысяч рублей

19 апреля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Сезон сбора ягод длится около трех месяцев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пермякам предлагают поехать на сезонные работы в Карелию, где с конца июля до начала октября необходимо заниматься в лесу сбором дикорастущих ягод. За это время можно заработать от 150 до 500 тысяч рублей. Точный доход зависит от количества собранных дикоросов. «Предлагаем жителям Пермского края сбор ягод в Карелии. Доход до 15 тысяч рублей в день и до 500 тысяч рублей за сезон. Сроки — с 20 июля по 10 октября. Работа ежедневная, выходные — по желанию. Есть четыре места на выбор — города Костомукша и Суоярви, а также поселки Пяозерский и Муезерский. Закупаем все ягоды ежедневно. Это морошка, черника и брусника. Также берем грибы. Чем хуже урожай, тем выше цены», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что сборщикам покажут места для сбора ягод, научат ориентироваться в лесу, предоставят общежитие и автомобиль. Но бензин, услуги проживания и проезд оплачивать не будут. Работу предлагаю мужчинам и женщинам, предупреждая, что они должны быть готовы к физическим нагрузкам. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Липецкой области, где в садово-огородном хозяйстве необходимо собирать яблоки. За вахту в 60 рабочих дней обещают заплатить до 230 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермякам предлагают поехать на сезонные работы в Карелию, где с конца июля до начала октября необходимо заниматься в лесу сбором дикорастущих ягод. За это время можно заработать от 150 до 500 тысяч рублей. Точный доход зависит от количества собранных дикоросов. «Предлагаем жителям Пермского края сбор ягод в Карелии. Доход до 15 тысяч рублей в день и до 500 тысяч рублей за сезон. Сроки — с 20 июля по 10 октября. Работа ежедневная, выходные — по желанию. Есть четыре места на выбор — города Костомукша и Суоярви, а также поселки Пяозерский и Муезерский. Закупаем все ягоды ежедневно. Это морошка, черника и брусника. Также берем грибы. Чем хуже урожай, тем выше цены», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что сборщикам покажут места для сбора ягод, научат ориентироваться в лесу, предоставят общежитие и автомобиль. Но бензин, услуги проживания и проезд оплачивать не будут. Работу предлагаю мужчинам и женщинам, предупреждая, что они должны быть готовы к физическим нагрузкам. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Липецкой области, где в садово-огородном хозяйстве необходимо собирать яблоки. За вахту в 60 рабочих дней обещают заплатить до 230 тысяч рублей.