18 апреля 2024

Курганский оборонный завод экстренно со смены отправил рабочих укреплять дамбу

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Малое Чаусово
Дамбу в Кургане укрепляли всю ночь Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Представители оборонного предприятия «Курганприбор» экстренно сняли со смены более 140 рабочих, чтобы те помогли укрепить дамбу. Об этом в своем telegram-канале рассказал сенатор Сергей Муратов.

«Сегодня в экстренном порядке предприятие «НПО «Курганприбор» сняло ночью со смены более сотни человек для укрепления дамбы в Восточном микрорайоне Кургана. СКТБ «Курганприбор» — более сорока человек. Кроме того, эти два завода предоставляют около 100 человек ежедневно для дежурства и укрепительных работ на паводке, несмотря на то, что работают 24 на 7, выполняя гособоронзаказ», — сообщил Муратов.

Наводнение в Кургане 19 апреля стало самым сильным за 75 лет. Ранее в дамбе начали появляться протечки. За актуальными событиями следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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Представители оборонного предприятия «Курганприбор» экстренно сняли со смены более 140 рабочих, чтобы те помогли укрепить дамбу. Об этом в своем telegram-канале рассказал сенатор Сергей Муратов. «Сегодня в экстренном порядке предприятие «НПО «Курганприбор» сняло ночью со смены более сотни человек для укрепления дамбы в Восточном микрорайоне Кургана. СКТБ «Курганприбор» — более сорока человек. Кроме того, эти два завода предоставляют около 100 человек ежедневно для дежурства и укрепительных работ на паводке, несмотря на то, что работают 24 на 7, выполняя гособоронзаказ», — сообщил Муратов. Наводнение в Кургане 19 апреля стало самым сильным за 75 лет. Ранее в дамбе начали появляться протечки. За актуальными событиями следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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