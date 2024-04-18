Курганский оборонный завод экстренно со смены отправил рабочих укреплять дамбу

19 апреля 2024 в 09:15 Размер текста - 17 +

Дамбу в Кургане укрепляли всю ночь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Представители оборонного предприятия «Курганприбор» экстренно сняли со смены более 140 рабочих, чтобы те помогли укрепить дамбу. Об этом в своем telegram-канале рассказал сенатор Сергей Муратов. «Сегодня в экстренном порядке предприятие «НПО «Курганприбор» сняло ночью со смены более сотни человек для укрепления дамбы в Восточном микрорайоне Кургана. СКТБ «Курганприбор» — более сорока человек. Кроме того, эти два завода предоставляют около 100 человек ежедневно для дежурства и укрепительных работ на паводке, несмотря на то, что работают 24 на 7, выполняя гособоронзаказ», — сообщил Муратов. Наводнение в Кургане 19 апреля стало самым сильным за 75 лет. Ранее в дамбе начали появляться протечки. За актуальными событиями следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители оборонного предприятия «Курганприбор» экстренно сняли со смены более 140 рабочих, чтобы те помогли укрепить дамбу. Об этом в своем telegram-канале рассказал сенатор Сергей Муратов. «Сегодня в экстренном порядке предприятие «НПО «Курганприбор» сняло ночью со смены более сотни человек для укрепления дамбы в Восточном микрорайоне Кургана. СКТБ «Курганприбор» — более сорока человек. Кроме того, эти два завода предоставляют около 100 человек ежедневно для дежурства и укрепительных работ на паводке, несмотря на то, что работают 24 на 7, выполняя гособоронзаказ», — сообщил Муратов. Наводнение в Кургане 19 апреля стало самым сильным за 75 лет. Ранее в дамбе начали появляться протечки. За актуальными событиями следите в онлайн-трансляции URA.RU.