Причиной крушения самолета Ту-22М3 в Ставропольском крае, предварительно, стала техническая неисправность. Об этом заявили в министерстве обороны России.
«По предварительным данным, причиной аварии Ту-22М3 в Ставропольском крае стала техническая неисправность», — сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что на борту самолета не было боекомплекта.
Также летчики, находившиеся в самолете, катапультировались. Трое пилотов уже эвакуированы, ведется поиск четвертого члена экипажа. Разрушений на земле в результате крушения нет, подчеркнули в министерстве.
О крушении самолета 19 апреля сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Глава региона отметил, что жертв в результате происшествия не было.
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