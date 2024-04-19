Стала известна причина крушения военного самолета в Ставрополье. Видео

Минобороны: предварительно, Ту-22М3 разбился из-за технической неисправности
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Пилоты Ту-22М3 успели катапультироваться перед крушением, заявили в Минобороны Фото:

Причиной крушения самолета Ту-22М3 в Ставропольском крае, предварительно, стала техническая неисправность. Об этом заявили в министерстве обороны России.

«По предварительным данным, причиной аварии Ту-22М3 в Ставропольском крае стала техническая неисправность», — сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что на борту самолета не было боекомплекта.

Также летчики, находившиеся в самолете, катапультировались. Трое пилотов уже эвакуированы, ведется поиск четвертого члена экипажа. Разрушений на земле в результате крушения нет, подчеркнули в министерстве.

О крушении самолета 19 апреля сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Глава региона отметил, что жертв в результате происшествия не было.

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Причиной крушения самолета Ту-22М3 в Ставропольском крае, предварительно, стала техническая неисправность. Об этом заявили в министерстве обороны России. «По предварительным данным, причиной аварии Ту-22М3 в Ставропольском крае стала техническая неисправность», — сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что на борту самолета не было боекомплекта. Также летчики, находившиеся в самолете, катапультировались. Трое пилотов уже эвакуированы, ведется поиск четвертого члена экипажа. Разрушений на земле в результате крушения нет, подчеркнули в министерстве. О крушении самолета 19 апреля сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Глава региона отметил, что жертв в результате происшествия не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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