Соцфонд РФ урезал свердловчанке с тремя детьми пособие вопреки указу Путина

19 апреля 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Женщина отметила, что нуждается в пособии (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Ольга Савельева, мама троих детей из Заречного (Свердловская область), столкнулась с сокращением ежемесячного пособия для малообеспеченных семей. Вместо полной суммы она теперь получает лишь половину от установленного в регионе прожиточного минимума. Свердловчанка заявила URA.RU о том, что возмущена решением Соцфонда РФ, так как считает, что это противоречит политике президента РФ Владимира Путина. По ее словам, сокращение финансовой помощи серьезно ударит по бюджету многодетной семьи. «Я подала заявление 30 января, заблаговременно, как и полагается. И вот мне начислили пособие в размере 50% от установленного в регионе прожиточного минимума (в Свердловской области прожиточный минимум установлен в размере 15298 рублей в месяц — прим. URA. RU). Раньше я получала полную сумму. Я одна поднимаю троих детей. Эти выплаты очень помогают обеспечивать детей. Очень странное решение Соцфонда, учитывая, что президент нашей страны объявил 2024 Годом семьи», — пожаловалась свердловчанка. Савельева не согласна с решением Соцфонда. Женщина утверждает, что ее финансовое положение не улучшилось, и она по-прежнему нуждается в поддержке. «В моих доходах ничего не изменилось. Нового имущества не прибавилось. Мы как были малообеспеченной семьей, так и остались. По каким расчетам принимал решение Соцфонд, я не понимаю. Искренне не понимаю, почему каждый год я должна тратить кучу времени и нервов на то, чтобы доказать, что моя семья нуждается в финансовой помощи от государства. Это то же самое, что безногому каждый год на комиссии доказывать, что нога не выросла», — посетовала Савельева. Редакция URA.RU направила официальный запрос в свердловский Соцфонд РФ. Ответ ожидается. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в России Годом семьи. Глава государства поручил уделить особое внимание поддержке семей и защите материнства и детства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ольга Савельева, мама троих детей из Заречного (Свердловская область), столкнулась с сокращением ежемесячного пособия для малообеспеченных семей. Вместо полной суммы она теперь получает лишь половину от установленного в регионе прожиточного минимума. Свердловчанка заявила URA.RU о том, что возмущена решением Соцфонда РФ, так как считает, что это противоречит политике президента РФ Владимира Путина. По ее словам, сокращение финансовой помощи серьезно ударит по бюджету многодетной семьи. «Я подала заявление 30 января, заблаговременно, как и полагается. И вот мне начислили пособие в размере 50% от установленного в регионе прожиточного минимума (в Свердловской области прожиточный минимум установлен в размере 15298 рублей в месяц — прим. URA. RU). Раньше я получала полную сумму. Я одна поднимаю троих детей. Эти выплаты очень помогают обеспечивать детей. Очень странное решение Соцфонда, учитывая, что президент нашей страны объявил 2024 Годом семьи», — пожаловалась свердловчанка. Савельева не согласна с решением Соцфонда. Женщина утверждает, что ее финансовое положение не улучшилось, и она по-прежнему нуждается в поддержке. «В моих доходах ничего не изменилось. Нового имущества не прибавилось. Мы как были малообеспеченной семьей, так и остались. По каким расчетам принимал решение Соцфонд, я не понимаю. Искренне не понимаю, почему каждый год я должна тратить кучу времени и нервов на то, чтобы доказать, что моя семья нуждается в финансовой помощи от государства. Это то же самое, что безногому каждый год на комиссии доказывать, что нога не выросла», — посетовала Савельева. Редакция URA.RU направила официальный запрос в свердловский Соцфонд РФ. Ответ ожидается. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в России Годом семьи. Глава государства поручил уделить особое внимание поддержке семей и защите материнства и детства.