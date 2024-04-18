В ЯНАО сугробы стали причиной закрытия трассы

Трасса Надым — Салехард закрыта для движения транспорта из-за сугробов

19 апреля 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Движение по трассе возобновят во второй половине дня (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Удар снежной стихии по центральной части ЯНАО Автомобильная дорога Надым — Салехард закрыта для движения всех видов транспорта. Причиной ограничения движения стали четырехметровые сугробы и застрявшие машины. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Из-за последствий метели сугробы на некоторых участках достигают четырех метров в высоту, что усложняет процесс очистки. Также дополнительные трудности создают застрявшие автомобили, которые предварительно надо эвакуировать, чтобы освободить проезд», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Дорожники сообщают, что движение возобновится во второй половине дня. Ранее URA.RU сообщало о снежной буре, накрывшей ряд районов ЯНАО. В снежной ловушке оказались десятки автомобилей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автомобильная дорога Надым — Салехард закрыта для движения всех видов транспорта. Причиной ограничения движения стали четырехметровые сугробы и застрявшие машины. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Из-за последствий метели сугробы на некоторых участках достигают четырех метров в высоту, что усложняет процесс очистки. Также дополнительные трудности создают застрявшие автомобили, которые предварительно надо эвакуировать, чтобы освободить проезд», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Дорожники сообщают, что движение возобновится во второй половине дня. Ранее URA.RU сообщало о снежной буре, накрывшей ряд районов ЯНАО. В снежной ловушке оказались десятки автомобилей.