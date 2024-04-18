В ЯНАО сугробы стали причиной закрытия трассы

Автомобильная дорога Надым — Салехард закрыта для движения всех видов транспорта. Причиной ограничения движения стали четырехметровые сугробы и застрявшие машины. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Из-за последствий метели сугробы на некоторых участках достигают четырех метров в высоту, что усложняет процесс очистки. Также дополнительные трудности создают застрявшие автомобили, которые предварительно надо эвакуировать, чтобы освободить проезд», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Дорожники сообщают, что движение возобновится во второй половине дня.
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Автомобильная дорога Надым — Салехард закрыта для движения всех видов транспорта. Причиной ограничения движения стали четырехметровые сугробы и застрявшие машины. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Из-за последствий метели сугробы на некоторых участках достигают четырех метров в высоту, что усложняет процесс очистки. Также дополнительные трудности создают застрявшие автомобили, которые предварительно надо эвакуировать, чтобы освободить проезд», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Дорожники сообщают, что движение возобновится во второй половине дня. Ранее URA.RU сообщало о снежной буре, накрывшей ряд районов ЯНАО. В снежной ловушке оказались десятки автомобилей.