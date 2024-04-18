18 апреля 2024

В ЯНАО сугробы стали причиной закрытия трассы

Трасса Надым — Салехард закрыта для движения транспорта из-за сугробов
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, зима, лес, снегопад, трасса, вид сверху, стройка
Движение по трассе возобновят во второй половине дня (архивное фото) Фото:
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Удар снежной стихии по центральной части ЯНАО

Автомобильная дорога Надым — Салехард закрыта для движения всех видов транспорта. Причиной ограничения движения стали четырехметровые сугробы и застрявшие машины. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Из-за последствий метели сугробы на некоторых участках достигают четырех метров в высоту, что усложняет процесс очистки. Также дополнительные трудности создают застрявшие автомобили, которые предварительно надо эвакуировать, чтобы освободить проезд», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Дорожники сообщают, что движение возобновится во второй половине дня.

Ранее URA.RU сообщало о снежной буре, накрывшей ряд районов ЯНАО. В снежной ловушке оказались десятки автомобилей.

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Автомобильная дорога Надым — Салехард закрыта для движения всех видов транспорта. Причиной ограничения движения стали четырехметровые сугробы и застрявшие машины. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Из-за последствий метели сугробы на некоторых участках достигают четырех метров в высоту, что усложняет процесс очистки. Также дополнительные трудности создают застрявшие автомобили, которые предварительно надо эвакуировать, чтобы освободить проезд», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Дорожники сообщают, что движение возобновится во второй половине дня. Ранее URA.RU сообщало о снежной буре, накрывшей ряд районов ЯНАО. В снежной ловушке оказались десятки автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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