Десятки автомобилистов застряли на трассе в ЯНАО из-за бездействия ДПС

На трассе Надым—Салехард десятки автомобилистов сутки ждали спасения

На трассе Надым — Салехард скопились десятки автомобилей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ЯНАО автомобилисты почти сутки ждали спасения из снежного плена на трассе Надым — Салехард. По информации читателей URA.RU, экипажи ДПС на выезде из Надыма не предупредили их о закрытии автодороги.

«На выезде из Надыма 17 апреля стоял экипаж ДПС, их спрашивали, можно ли ехать? Они отвечали что да, понятно, что сами сотрудники могли быть не в курсе», — сообщил читатель корреспонденту telegram-канала «Округ белых ночей».

Корреспондент URA.RU обратился к читателю за уточнением информации. На 10 часов 18 апреля на дороге сформировалась колонна машин, которая потихоньку движется в сторону Салехарда. Трудность в том, что у некоторых автомобилистов закончился бензин из-за ночного обогрева автомобилей. Некоторые водители стояли на трассе с 13 часов 17 апреля.

В пресс-службе окружного ГИБДД прокомментировали информацию читателя. «Действительно, утром 17 апреля выезд со стороны Надыма считался безопасным, циклон еще не продвигался со стороны Салехарда. К тому же, некоторые автомобилисты не сообщали о целях поездки, были сообщения, что люди едут на месторождения», — прокомментировали корреспонденту агентства в ведомстве.

Из-за снежной бури 17 марта десятки машин оказались в снежной ловушке на трассе Салехард — Аксарка. Автомобилистов эвакуировали специалисты «Ямалспас», позже им на помощь пришла тяжелая техника. Дорога Салехард — Надым также была закрыта.