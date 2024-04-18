Осужденный главный свердловский десантник отправится на фронт. Видео

19 апреля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Евгений Тетерин был осужден 16 апреля в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Арестован главный свердловский десантник Тетерин Председатель свердловского отделения Союза десантников РФ Евгений Тетерин, которого осудили по делу о взятке и сразу же освободили от наказания из-за участия в российской спецоперации на Украине, отправится на фронт после 9 мая. В этом он признался корреспонденту URA.RU во время торжественной встречи поезда Минобороны России на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. «Да, я после 9-го поеду», — подтвердил Тетерин. Обжаловать приговор он не собирается: «Там столько пятен, пусть останется на их совести. Это сейчас второстепенное». Товарищ десантника признался, что не хочет отпускать его на фронт. Там он будет в составе штурмовой роты. Под уголовное дело Тетерин попал в ноябре 2021 года. Основной эпизод дела связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. По версии следствия, сотрудник надзорного ведомства выявил нарушения в его работе. Чтобы замять дело, директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн рублей. Часть суммы он отдал посреднику — директору шабровского карьера Ибаду Гурбанову. А тот, как считают силовики, — Тетерину. Десантник должен был отнести деньги дальше по цепочке. 16 апреля Верх-Исетский районный суд приговорил его к девяти годам колонии и штрафу, но сразу же освободил от наказания — из-за участия в СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель свердловского отделения Союза десантников РФ Евгений Тетерин, которого осудили по делу о взятке и сразу же освободили от наказания из-за участия в российской спецоперации на Украине, отправится на фронт после 9 мая. В этом он признался корреспонденту URA.RU во время торжественной встречи поезда Минобороны России на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. «Да, я после 9-го поеду», — подтвердил Тетерин. Обжаловать приговор он не собирается: «Там столько пятен, пусть останется на их совести. Это сейчас второстепенное». Товарищ десантника признался, что не хочет отпускать его на фронт. Там он будет в составе штурмовой роты. Под уголовное дело Тетерин попал в ноябре 2021 года. Основной эпизод дела связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. По версии следствия, сотрудник надзорного ведомства выявил нарушения в его работе. Чтобы замять дело, директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн рублей. Часть суммы он отдал посреднику — директору шабровского карьера Ибаду Гурбанову. А тот, как считают силовики, — Тетерину. Десантник должен был отнести деньги дальше по цепочке. 16 апреля Верх-Исетский районный суд приговорил его к девяти годам колонии и штрафу, но сразу же освободил от наказания — из-за участия в СВО.