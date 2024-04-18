Между уровнями Тобола в Кургане и Барабе появилось аномальное расхождение

19 апреля 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Раньше по уровню воды в селе Бараба можно было спрогнозировать уровень Тобола в Кургане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Между уровнями реки Тобол в Кургане и соседним гидропостом в селе Бараба Кетовского округа в 2024 году появилось аномальное расхождение. Об этом в своей группе в соцсети «ВКонтакте» написал синоптик-любитель Илья Винштейн. «Еще один возможный аргумент в пользу того, что вода накапливается на пойме, это аномальное расхождение уровней между Барабой и Курганом. В 2016 год разница между Курганом и Барабой была от 200 до 314 см. Поведение двух постов было взаимосвязано во времени. В этом же году такое поведение было до 16 часов 16 апреля», — отметил синоптик. Он отметил, что потом уровень воды в Кургане начал резко расти вверх, а в Барабе остановился или плавно снижался. Разница между гидропостами достигла шести метров. Винштейн напомнил, что если в 1994 году во время крупного наводнения уровень от пяти до десяти метров рос 11 суток, то в 2024 году — четыре дня. Винштейн добавил, что в этом году не получилось спрогнозировать уход воды, опираясь на пост в селе Бараба, из-за того, что вода через участок поймы прошла мимо этого гидропоста. Ранее синоптик-любитель объяснял, что рекордный рост воды в Кургане, в том числе, связан с дамбой, которая сузила пойму. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Между уровнями реки Тобол в Кургане и соседним гидропостом в селе Бараба Кетовского округа в 2024 году появилось аномальное расхождение. Об этом в своей группе в соцсети «ВКонтакте» написал синоптик-любитель Илья Винштейн. «Еще один возможный аргумент в пользу того, что вода накапливается на пойме, это аномальное расхождение уровней между Барабой и Курганом. В 2016 год разница между Курганом и Барабой была от 200 до 314 см. Поведение двух постов было взаимосвязано во времени. В этом же году такое поведение было до 16 часов 16 апреля», — отметил синоптик. Он отметил, что потом уровень воды в Кургане начал резко расти вверх, а в Барабе остановился или плавно снижался. Разница между гидропостами достигла шести метров. Винштейн напомнил, что если в 1994 году во время крупного наводнения уровень от пяти до десяти метров рос 11 суток, то в 2024 году — четыре дня. Винштейн добавил, что в этом году не получилось спрогнозировать уход воды, опираясь на пост в селе Бараба, из-за того, что вода через участок поймы прошла мимо этого гидропоста. Ранее синоптик-любитель объяснял, что рекордный рост воды в Кургане, в том числе, связан с дамбой, которая сузила пойму. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.