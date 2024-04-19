В Крыму отменили празднование Великой Победы

Аксенов: в Крыму не будет Парада Победы и шествий «Бессмертного полка» на 9 мая
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Парад Победы. Точка у трибуны. Екатеринбург, парад победы, 9 мая, 9 мая 2023, парад победы 2023
Военный парад в Крыму отменили из-за вопросов безопасности, сообщил Сергей Аксенов Фото:

В Республики Крым отменили парад и шествия «Бессмертного полка» на 9 Мая. Об этом сообщил крымский губернатор Сергей Аксенов.

«Проведение 9 мая военного парада и шествия „Бессмертного полка“ в Республике Крым не планируется», — написал Сергей Аксенов у себя в telegram-канале. Глава региона уточнил, что это связано с обеспечением безопасности населения полуострова. Также губернатор заявил, что в Республике все равно почтят память героев Великой Отечественной войны.

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В Республики Крым отменили парад и шествия «Бессмертного полка» на 9 Мая. Об этом сообщил крымский губернатор Сергей Аксенов. «Проведение 9 мая военного парада и шествия „Бессмертного полка“ в Республике Крым не планируется», — написал Сергей Аксенов у себя в telegram-канале. Глава региона уточнил, что это связано с обеспечением безопасности населения полуострова. Также губернатор заявил, что в Республике все равно почтят память героев Великой Отечественной войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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