В Крыму отменили празднование Великой Победы

Военный парад в Крыму отменили из-за вопросов безопасности, сообщил Сергей Аксенов
В Республики Крым отменили парад и шествия «Бессмертного полка» на 9 Мая. Об этом сообщил крымский губернатор Сергей Аксенов.
«Проведение 9 мая военного парада и шествия „Бессмертного полка“ в Республике Крым не планируется», — написал Сергей Аксенов у себя в telegram-канале. Глава региона уточнил, что это связано с обеспечением безопасности населения полуострова. Также губернатор заявил, что в Республике все равно почтят память героев Великой Отечественной войны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.