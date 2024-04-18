18 апреля 2024

Подросток из ХМАО попался на распространении наркотиков

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Избрание меры пресечения подростку Дмитрию Дубовичу. Екатеринбург, уголовное дело, арест, подозреваемый, подсудимый, судебное заседание, суд, клетка, подросток убийца, дубович дмитрий
У подростка из Лангепаса нашли полкило наркотиков Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело против подростка из Лангепаса. Он подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

«С октября 2023 года по апрель 2024 несовершеннолетний вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, от которого получил наркотическое вещество, расфасовал в полимерные свертки и разместил тайники-закладки на территории Лангепаса с целью их незаконного сбыта. В ходе производства досмотра подозреваемого и осмотра мест происшествия изъяты более 5 полимерных свертков с наркотическими средствами общей массой свыше 500 граммов», — указано в публикации на официальном сайте следственного управления по ХМАО.

В настоящее время идет расследование обстоятельств дела, следователи устанавливают возможных соучастников преступления. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что наркодилеры угрожали отрезать палец подростку из Нижневартовска. Следственный комитет ХМАО занялся расследованием дела.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против подростка из Лангепаса. Он подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. «С октября 2023 года по апрель 2024 несовершеннолетний вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, от которого получил наркотическое вещество, расфасовал в полимерные свертки и разместил тайники-закладки на территории Лангепаса с целью их незаконного сбыта. В ходе производства досмотра подозреваемого и осмотра мест происшествия изъяты более 5 полимерных свертков с наркотическими средствами общей массой свыше 500 граммов», — указано в публикации на официальном сайте следственного управления по ХМАО. В настоящее время идет расследование обстоятельств дела, следователи устанавливают возможных соучастников преступления. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что наркодилеры угрожали отрезать палец подростку из Нижневартовска. Следственный комитет ХМАО занялся расследованием дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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