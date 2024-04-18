Подросток из ХМАО попался на распространении наркотиков

19 апреля 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

У подростка из Лангепаса нашли полкило наркотиков Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет возбудил уголовное дело против подростка из Лангепаса. Он подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. «С октября 2023 года по апрель 2024 несовершеннолетний вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, от которого получил наркотическое вещество, расфасовал в полимерные свертки и разместил тайники-закладки на территории Лангепаса с целью их незаконного сбыта. В ходе производства досмотра подозреваемого и осмотра мест происшествия изъяты более 5 полимерных свертков с наркотическими средствами общей массой свыше 500 граммов», — указано в публикации на официальном сайте следственного управления по ХМАО. В настоящее время идет расследование обстоятельств дела, следователи устанавливают возможных соучастников преступления. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что наркодилеры угрожали отрезать палец подростку из Нижневартовска. Следственный комитет ХМАО занялся расследованием дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет возбудил уголовное дело против подростка из Лангепаса. Он подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. «С октября 2023 года по апрель 2024 несовершеннолетний вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, от которого получил наркотическое вещество, расфасовал в полимерные свертки и разместил тайники-закладки на территории Лангепаса с целью их незаконного сбыта. В ходе производства досмотра подозреваемого и осмотра мест происшествия изъяты более 5 полимерных свертков с наркотическими средствами общей массой свыше 500 граммов», — указано в публикации на официальном сайте следственного управления по ХМАО. В настоящее время идет расследование обстоятельств дела, следователи устанавливают возможных соучастников преступления. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что наркодилеры угрожали отрезать палец подростку из Нижневартовска. Следственный комитет ХМАО занялся расследованием дела.