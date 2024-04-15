СК ХМАО вмешался в историю с угрозами подростку от наркодилеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Санкт-Петербург, следственный комитет, автомобиль скр, скр
Следственный комитет вмешался в историю с угрозами подростку из Нижневартовска от наркодилеров Фото:

СК ХМАО вмешался в историю с наркодилерами, которые угрожали отрезать палец подростку из Нижневартовска. Об этом URA.RU рассказал родственник школьника

«Дело забрал следственный комитет. Следователи опросили заявителей», — рассказал журналисту агентства родственник школьника.

Агентство запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО наркодилеры угрожают отрезать палец школьнику. Он якобы получил деньги или наркотики для продажи, но «кинул» наркошоп.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
СК ХМАО вмешался в историю с наркодилерами, которые угрожали отрезать палец подростку из Нижневартовска. Об этом URA.RU рассказал родственник школьника «Дело забрал следственный комитет. Следователи опросили заявителей», — рассказал журналисту агентства родственник школьника. Агентство запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО наркодилеры угрожают отрезать палец школьнику. Он якобы получил деньги или наркотики для продажи, но «кинул» наркошоп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...