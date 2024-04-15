СК ХМАО вмешался в историю с угрозами подростку от наркодилеров

Следственный комитет вмешался в историю с угрозами подростку из Нижневартовска от наркодилеров
СК ХМАО вмешался в историю с наркодилерами, которые угрожали отрезать палец подростку из Нижневартовска. Об этом URA.RU рассказал родственник школьника
«Дело забрал следственный комитет. Следователи опросили заявителей», — рассказал журналисту агентства родственник школьника.
Агентство запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО наркодилеры угрожают отрезать палец школьнику. Он якобы получил деньги или наркотики для продажи, но «кинул» наркошоп.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!