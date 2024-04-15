СК ХМАО вмешался в историю с угрозами подростку от наркодилеров

15 апреля 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Следственный комитет вмешался в историю с угрозами подростку из Нижневартовска от наркодилеров Фото: Сергей Русанов © URA.RU СК ХМАО вмешался в историю с наркодилерами, которые угрожали отрезать палец подростку из Нижневартовска. Об этом URA.RU рассказал родственник школьника «Дело забрал следственный комитет. Следователи опросили заявителей», — рассказал журналисту агентства родственник школьника. Агентство запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО наркодилеры угрожают отрезать палец школьнику. Он якобы получил деньги или наркотики для продажи, но «кинул» наркошоп. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

СК ХМАО вмешался в историю с наркодилерами, которые угрожали отрезать палец подростку из Нижневартовска. Об этом URA.RU рассказал родственник школьника «Дело забрал следственный комитет. Следователи опросили заявителей», — рассказал журналисту агентства родственник школьника. Агентство запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО наркодилеры угрожают отрезать палец школьнику. Он якобы получил деньги или наркотики для продажи, но «кинул» наркошоп.