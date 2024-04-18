Уровень воды в курганском Тоболе продолжил рост

19 апреля 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Вода в Тоболе поднялась на три сантиметра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды реки Тобол, протекающей через Курган, поднялся до 1012 сантиметров. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». До исторического максимума 1947 года осталось 75 сантиметров. «Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 12:00 1012 сантиметров», — указано на карте. На три сантиметра поднялся уровень за два часа. При этом рекордный уровень тридцатилетней давности в 1006 сантиметров был преодолен ночью. Исторический максимум 1947 года составлял 1087 сантиметров, до него осталось 75 сантиметров. Река Тобол в районе села Бараба, по данным карты, не снижает уровень. Там, по данным интерактивной карты, к 12:00 19 апреля уровень остается на 380 сантиметрах в течение четырех часов. Паводок в Кургане стал рекордным за 75 лет. В двух местах в дамбе образовались протечки, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды реки Тобол, протекающей через Курган, поднялся до 1012 сантиметров. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». До исторического максимума 1947 года осталось 75 сантиметров. «Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 12:00 1012 сантиметров», — указано на карте. На три сантиметра поднялся уровень за два часа. При этом рекордный уровень тридцатилетней давности в 1006 сантиметров был преодолен ночью. Исторический максимум 1947 года составлял 1087 сантиметров, до него осталось 75 сантиметров. Река Тобол в районе села Бараба, по данным карты, не снижает уровень. Там, по данным интерактивной карты, к 12:00 19 апреля уровень остается на 380 сантиметрах в течение четырех часов. Паводок в Кургане стал рекордным за 75 лет. В двух местах в дамбе образовались протечки, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.