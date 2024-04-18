В пермской Куеде мусоровоз на сутки застрял из-за размытых дорог. Видео

19 апреля 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Дороги в Куеде «пропали» с приходом весны (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Куеда Пермского края дороги размыло так, что по ним не могут проехать даже большие грузовики. 18 апреля здесь застрял «Камаз», который пытался проехать к мусорной площадке. Вытащить его смогли спустя сутки с помощью трактора, рассказали в компании, занимающейся вывозом мусора. «Мусоровоз ехал разгружать контейнерную площадку по адресу ул. Зеленая, 13. Размытая дорога не дала подняться. В результате спецтранспорт застрял и больше суток не мог выбраться из дорожной колеи. 19 апреля его вытянули трактором», — рассказывается на странице «Пермский региональный оператор ТКО» в соцсети «ВКонтакте». Куеда — крупный поселок на юге Пермского края, административный центр округа. Глава округа Флорид Бадртдинов заступил на пост в начале лета 2023 года. Тогда губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил ему искать средства для развития территории, договариваясь с местными предприятиями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Куеда Пермского края дороги размыло так, что по ним не могут проехать даже большие грузовики. 18 апреля здесь застрял «Камаз», который пытался проехать к мусорной площадке. Вытащить его смогли спустя сутки с помощью трактора, рассказали в компании, занимающейся вывозом мусора. «Мусоровоз ехал разгружать контейнерную площадку по адресу ул. Зеленая, 13. Размытая дорога не дала подняться. В результате спецтранспорт застрял и больше суток не мог выбраться из дорожной колеи. 19 апреля его вытянули трактором», — рассказывается на странице «Пермский региональный оператор ТКО» в соцсети «ВКонтакте». Куеда — крупный поселок на юге Пермского края, административный центр округа. Глава округа Флорид Бадртдинов заступил на пост в начале лета 2023 года. Тогда губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил ему искать средства для развития территории, договариваясь с местными предприятиями.