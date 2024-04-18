В поселке Куеда Пермского края дороги размыло так, что по ним не могут проехать даже большие грузовики. 18 апреля здесь застрял «Камаз», который пытался проехать к мусорной площадке. Вытащить его смогли спустя сутки с помощью трактора, рассказали в компании, занимающейся вывозом мусора.
«Мусоровоз ехал разгружать контейнерную площадку по адресу ул. Зеленая, 13. Размытая дорога не дала подняться. В результате спецтранспорт застрял и больше суток не мог выбраться из дорожной колеи. 19 апреля его вытянули трактором», — рассказывается на странице «Пермский региональный оператор ТКО» в соцсети «ВКонтакте».
Куеда — крупный поселок на юге Пермского края, административный центр округа. Глава округа Флорид Бадртдинов заступил на пост в начале лета 2023 года. Тогда губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил ему искать средства для развития территории, договариваясь с местными предприятиями.
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В поселке Куеда Пермского края дороги размыло так, что по ним не могут проехать даже большие грузовики. 18 апреля здесь застрял «Камаз», который пытался проехать к мусорной площадке. Вытащить его смогли спустя сутки с помощью трактора, рассказали в компании, занимающейся вывозом мусора. «Мусоровоз ехал разгружать контейнерную площадку по адресу ул. Зеленая, 13. Размытая дорога не дала подняться. В результате спецтранспорт застрял и больше суток не мог выбраться из дорожной колеи. 19 апреля его вытянули трактором», — рассказывается на странице «Пермский региональный оператор ТКО» в соцсети «ВКонтакте». Куеда — крупный поселок на юге Пермского края, административный центр округа. Глава округа Флорид Бадртдинов заступил на пост в начале лета 2023 года. Тогда губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил ему искать средства для развития территории, договариваясь с местными предприятиями.