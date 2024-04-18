18 апреля 2024

В пермской Куеде мусоровоз на сутки застрял из-за размытых дорог. Видео

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Завод КМЗ. Курган, слякоть, грунтовая дорога, грязь во дворе, лужи, грязь на дорогах, размытая дорога
Дороги в Куеде «пропали» с приходом весны (архивное фото) Фото:

В поселке Куеда Пермского края дороги размыло так, что по ним не могут проехать даже большие грузовики. 18 апреля здесь застрял «Камаз», который пытался проехать к мусорной площадке. Вытащить его смогли спустя сутки с помощью трактора, рассказали в компании, занимающейся вывозом мусора.

«Мусоровоз ехал разгружать контейнерную площадку по адресу ул. Зеленая, 13. Размытая дорога не дала подняться. В результате спецтранспорт застрял и больше суток не мог выбраться из дорожной колеи. 19 апреля его вытянули трактором», — рассказывается на странице «Пермский региональный оператор ТКО» в соцсети «ВКонтакте».

Куеда — крупный поселок на юге Пермского края, административный центр округа. Глава округа Флорид Бадртдинов заступил на пост в начале лета 2023 года. Тогда губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил ему искать средства для развития территории, договариваясь с местными предприятиями.

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В поселке Куеда Пермского края дороги размыло так, что по ним не могут проехать даже большие грузовики. 18 апреля здесь застрял «Камаз», который пытался проехать к мусорной площадке. Вытащить его смогли спустя сутки с помощью трактора, рассказали в компании, занимающейся вывозом мусора. «Мусоровоз ехал разгружать контейнерную площадку по адресу ул. Зеленая, 13. Размытая дорога не дала подняться. В результате спецтранспорт застрял и больше суток не мог выбраться из дорожной колеи. 19 апреля его вытянули трактором», — рассказывается на странице «Пермский региональный оператор ТКО» в соцсети «ВКонтакте». Куеда — крупный поселок на юге Пермского края, административный центр округа. Глава округа Флорид Бадртдинов заступил на пост в начале лета 2023 года. Тогда губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил ему искать средства для развития территории, договариваясь с местными предприятиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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