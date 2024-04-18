18 апреля 2024

VK составил топ самых интересных мест в ХМАО

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Этнографический музей под открытым небом "Торум Маа". Ханты-Мансийск, язычество, идол, арктика
VK «Места» составил топ самых интересных локаций в ХМАО Фото:

Команда проекта VK «Места» составила топ самых интересных локаций в ХМАО по итогам медиаэкспедиции известных блогеров, которые недавно приезжали в округ. В список попали развлекательные и культурные места в Сургуте и Ханты-Мансийске. Его опубликовали в группе «Места» в соцсети «ВКонтакте».

Хаски-центр «Югра», Сургут

Полюбоваться природой и прокатиться в собачьей упряжке можно в сургутском хаски-центре. «Идеальное место для знакомства с северными любимцами. Готовься к мини-путешествию: твоими гидами станут местные хвостатые», — отметила команда проекта VK «Места».

Обская кузница, Сургут

В кузнице проводят экскурсии, на которых показывают, как выковывают различные изделия. У гостей также есть возможность создать свой уникальный сувенир на мастер-классе.

Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», Сургут

В «Доме Салманова» туристы могут узнать о человеке, который первым нашел нефть в ХМАО. В комплексе рассказывают о работе местных геологоразведчиков и первых нефтяных добыч.

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», Ханты-Мансийск

«Пространство, где об особенной культуре народов ханты и манси расскажут ее носители. Познакомься с бытом местных, принимай участие в традиционных праздниках и обрядах и пройдись по охотничьей тропе», — рекомендует VK «Места».

Ранее URA.RU рассказывало о визите в ХМАО звездного шефа — Федерико Арнальди. Он попробовал блюда югорской кухни и составил рейтинг самых вкусных лакомств. В него вошли пельмени из дикого мяса оленя и косули, сосьвинская селедка и хантейка.

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Команда проекта VK «Места» составила топ самых интересных локаций в ХМАО по итогам медиаэкспедиции известных блогеров, которые недавно приезжали в округ. В список попали развлекательные и культурные места в Сургуте и Ханты-Мансийске. Его опубликовали в группе «Места» в соцсети «ВКонтакте». Полюбоваться природой и прокатиться в собачьей упряжке можно в сургутском хаски-центре. «Идеальное место для знакомства с северными любимцами. Готовься к мини-путешествию: твоими гидами станут местные хвостатые», — отметила команда проекта VK «Места». В кузнице проводят экскурсии, на которых показывают, как выковывают различные изделия. У гостей также есть возможность создать свой уникальный сувенир на мастер-классе. В «Доме Салманова» туристы могут узнать о человеке, который первым нашел нефть в ХМАО. В комплексе рассказывают о работе местных геологоразведчиков и первых нефтяных добыч. «Пространство, где об особенной культуре народов ханты и манси расскажут ее носители. Познакомься с бытом местных, принимай участие в традиционных праздниках и обрядах и пройдись по охотничьей тропе», — рекомендует VK «Места». Ранее URA.RU рассказывало о визите в ХМАО звездного шефа — Федерико Арнальди. Он попробовал блюда югорской кухни и составил рейтинг самых вкусных лакомств. В него вошли пельмени из дикого мяса оленя и косули, сосьвинская селедка и хантейка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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